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Giriş Tarihi: 22.2.2023 12:56

Depremzedelerin kırılan ve kaybolan tıbbi cihazları için belge istenmeyecek

Kahramanmaraş'da yaşanan iki büyük depremden birçok ilimiz etkilendi. Bu bölgelerdeki vatandaşların mağdur olmaması adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, afet bölgesindeki vatandaşlar için birçok tedbir uygulamaya devam ediyor. İlaçların ve tıbbi ürünlerin kırılmış veya kaybolmuş olma ihtimaline karşın SGK'nın MEDULA sistemindeki kayıtlar sayesinde vatandaşlar bu uygulama sayesinde protez-ortezler, işitme cihazı, işitsel implant sarf malzemeleri, görmeye yardımcı tıbbi malzemeleri rahatlıkla temin edebilecek.

AA
Depremzedelerin kırılan ve kaybolan tıbbi cihazları için belge istenmeyecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki vatandaşların, kırılan ve kaybolan tıbbi cihaz ve malzemelerinin karşılanmasında belge talep edilmeyecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgeleri için yapılan çalışmalar kapsamında birçok tedbiri uygulamaya devam ediyor.

Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşların sağlık hizmeti sunucularına müracaatları başta olmak üzere ilaç ve sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin temininde mağduriyetlerin önlenmesi için bir dizi kararı uygulamaya başladı.

- Muayene, reçete ve tıbbi malzeme katılım payı alınmayacak

İlk olarak sağlık raporu karşılığında alınacak ilaç ve sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin bir defaya mahsus reçetesiz temin edilmesini kararlaştıran SGK, vatandaşların hastane başvurularında muayene katılım payı, eczane başvurularında ise reçete ve tıbbi malzeme katılım payından muaf tutulması kararı aldı.

Tıbbi cihaz ve malzemelerin deprem nedeniyle kırılma ve kaybolma gibi olumsuzluklarla kullanılmaz hale gelme ihtimali de göz önünde bulundurularak, hastaların evde kullandıkları ventilatör, oksijen konsantratörü, oksijen tüpü, CPAP, BPAP gibi cihazlar ile eksternal protez-ortezler, işitme cihazı, işitsel implant sarf malzemeleri, görmeye yardımcı tıbbi malzemeler, mikroinfüzyon pompası, tekerlekli sandalye, nebülizatör, aspirasyon cihazı gibi cihazlar için ayrıca belge (reçete ya da rapor) istenmeyecek şekilde MEDULA sistemi kayıtları referans alınarak temin edilmesi sağlandı.

Öte yandan, vatandaşların ekonomik olarak sıkıntıya girmemeleri için 6 Şubat öncesinden kaynaklanan ve henüz tahsil edilmemiş muayene katılım payları da ertelendi.

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Depremzedelerin kırılan ve kaybolan tıbbi cihazları için belge istenmeyecek
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