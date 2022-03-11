Dereye, 100 ton alüminyum cürufu dökmüşler

Kartepe Sarımeşe Mahallesi Çeltik Düzü Sokak mevkiinde oturan vatandaşlar, dere kenarına atık döküldüğüne ve bu nedenle dereden dumanlar çıkıp etrafa pis kokular yayıldığına dair ihbarca bulundu. Yapılan ihbar üzerine Kocaeli Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde Kocaeli Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kartepe Belediye Başkanlığı'nın teknik ekipleriyle birlikte harekete geçildi.
Yapılan incelemelerde söz konusu mevkide Çuhane Deresi kenarından dereye doğru kim ya da kimler tarafından atıldığı tespit edilemeyen alüminyum cürufu döküldüğü belirlendi.
100 TON ATIK
Kocaeli Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından atıktan numune alınarak analiz ettirilmek üzere TÜBİTAK MAM laboratuvarına gönderilirken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kartepe Sarımeşe Mahallesi Çeltik Düzü Sokak'ta dere kenarına dökülen 100 atığı bulunduğu yerden alarak berteraf edilmek üzere İZAYDAŞ'a götürdü. Bozulan dere kenarı ise Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi.
KİMLERİN YAPTIĞI ARAŞTIRILIYOR
Bununla birlikte Kocaeli Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından söz konusu atığı dere kenarına dökenlerin bulunmasına yönelik inceleme başlatıldı. Bununla beraber Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından da MOBESE kameraları aracılığıyla tahkikat başlatması sağlandı.