Dereye, 100 ton alüminyum cürufu dökmüşler

Yapılan incelemelerde söz konusu mevkide Çuhane Deresi kenarından dereye doğru kim ya da kimler tarafından atıldığı tespit edilemeyen alüminyum cürufu döküldüğü belirlendi.

100 TON ATIK

Kocaeli Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından atıktan numune alınarak analiz ettirilmek üzere TÜBİTAK MAM laboratuvarına gönderilirken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kartepe Sarımeşe Mahallesi Çeltik Düzü Sokak'ta dere kenarına dökülen 100 atığı bulunduğu yerden alarak berteraf edilmek üzere İZAYDAŞ'a götürdü. Bozulan dere kenarı ise Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi.