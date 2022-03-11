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Giriş Tarihi: 11.3.2022 10:05 Son Güncelleme: 11.3.2022 10:38

Dereye, 100 ton alüminyum cürufu dökmüşler

ABBAS ÇAKAR
Dereye, 100 ton alüminyum cürufu dökmüşler

Kocaeli Kartepe İlçesinde tam manası ile bir çevre katliamı yaşandı. Henüz kim veya kimler tarafından yapıldığı bilmeyen doğa katliamında, dere kenarına ta m 100 ton su ve oksijen ile temas ettiğinde kötü kokulu gaza dönüşen alüminyum cürufu döktüler.

Kartepe Sarımeşe Mahallesi Çeltik Düzü Sokak mevkiinde oturan vatandaşlar, dere kenarına atık döküldüğüne ve bu nedenle dereden dumanlar çıkıp etrafa pis kokular yayıldığına dair ihbarca bulundu. Yapılan ihbar üzerine Kocaeli Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde Kocaeli Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kartepe Belediye Başkanlığı'nın teknik ekipleriyle birlikte harekete geçildi.

Yapılan incelemelerde söz konusu mevkide Çuhane Deresi kenarından dereye doğru kim ya da kimler tarafından atıldığı tespit edilemeyen alüminyum cürufu döküldüğü belirlendi.

100 TON ATIK

Kocaeli Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından atıktan numune alınarak analiz ettirilmek üzere TÜBİTAK MAM laboratuvarına gönderilirken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kartepe Sarımeşe Mahallesi Çeltik Düzü Sokak'ta dere kenarına dökülen 100 atığı bulunduğu yerden alarak berteraf edilmek üzere İZAYDAŞ'a götürdü. Bozulan dere kenarı ise Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi.

KİMLERİN YAPTIĞI ARAŞTIRILIYOR

Bununla birlikte Kocaeli Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından söz konusu atığı dere kenarına dökenlerin bulunmasına yönelik inceleme başlatıldı. Bununla beraber Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından da MOBESE kameraları aracılığıyla tahkikat başlatması sağlandı.

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Dereye, 100 ton alüminyum cürufu dökmüşler
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