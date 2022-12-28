Dereyi kirleten firmaya mühür

KocaeliKartepe İlçesi Suadiye'den başlayan ve İzmit Körfezi'ne kadar ulaşan Çuhane ve Kilez Deresi'nin rengi, geçtiğimiz pazar günü maviye dönerken, etrafa insanları etkileyen kötü kokular sardı. Durumdan oldukça etkilenen vatandaşlar, hemen yetkililere ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD, zabıta ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol ekipleri gelerek sudan numune aldı. Sulama kanalından dereye karışan atık su, Çuhane Deresi'nden Kilez Deresi'ne oradan da İzmit Körfezi'ne ulaştı. Dere yatağı üzerinde yer yer yoğun köpürmeler görüldü. Yapılan incelemeler sonucu, Kilez Deresi'nde kirliliğe neden olan firmanın yağmur suyu kanalına atık su deşarjı yapan Crown Beycan olduğu tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından firmaya 1 milyon 470 bin 960 TL idari para cezası uygulandı. Aynı firma hakkında, Kocaeli Bükşehir Belediyesi encümeni tarafından faaliyetten men kararı verildi.