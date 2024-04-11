Derince’de midibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde Muhammet Kaan Akbulak(17)'ın kullandığı motosiklet iddialara göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen özel halk midibüsüyle çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şehir Hastanesi Morgunda tamamlanan işlemlerinin ardından Muhammet Kaan'nın cenazesi ailesine teslim edildi. Mustafa-Pınar çiftinin 2 evladından biri olan ve kurye olarak çalışan genç Muhammet Kaan yarın Cuma namazını müteakip Çınarlı Merkez Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.