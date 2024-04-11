Haberler Yaşam Haberleri Derince'de midibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
Giriş Tarihi: 11.4.2024 15:39 Son Güncelleme: 11.4.2024 16:05

Derince'de midibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde özel halk midibüsüyle çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ABBAS ÇAKAR
Derince’de midibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde Muhammet Kaan Akbulak(17)'ın kullandığı motosiklet iddialara göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen özel halk midibüsüyle çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şehir Hastanesi Morgunda tamamlanan işlemlerinin ardından Muhammet Kaan'nın cenazesi ailesine teslim edildi. Mustafa-Pınar çiftinin 2 evladından biri olan ve kurye olarak çalışan genç Muhammet Kaan yarın Cuma namazını müteakip Çınarlı Merkez Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Derince'de midibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA