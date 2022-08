Derman ve Yiğit’ten güzel haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın girişimiyle İngiltere'de 2 yıl önce oldukları ameliyatla birbirinden ayrılan siyam ikizleri 4 yaşındaki Derman ve Yiğit'in fizik tedavi süreci devam ediyor. Ankara'da tedavi gören ikizlerin durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Fatma ve Ömer Evrensel çiftinin kafadan yapışık siyam ikizi çocukları, 22 Haziran 2018'de sezaryen ile dünyaya geldi. Derman ve Yiğit adını verilen siyam ikizleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın girişimleriyle Londra'da gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonla birbirinden ayrılarak 2 yıl önce Ankara'ya döndü. Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde tedavi gören ikiz kardeşlerin sağlık durumu, doktorların yoğun ilgisi ve uygulanan tedavi sayesinde her geçen gün daha iyiye gidiyor. Baba Ömer Evrensel, 2 yıllık fizik tedavi sonunda Derman'ın yürüyüp konuşmaya başladığını söyledi. Baba Evrensel, "Bizimle konuşup isteklerini söylüyor. Yürüyerek kucağımıza geliyor" dedi. Yiğit'in Derman'a göre daha yavaş bir gelişim sergilediğini belirten baba Evrensel, "Haftanın 5 günü düzenli fizik tedavisi sürüyor. Yiğit de fizik tedavi ile her gün milim milim ilerleme kaydediyor. Anne ve baba deyip cümle kurmaya başladı. Yürümesine ramak kaldı. 2 yılda inanılmaz gelişim kaydettik. Eşim de ben de rüyada gibiyiz" dedi.Kendilerini asla yalnız bırakmadıkları için Başkan Erdoğan'a teşekkür eden baba Ömer Evrensel, "2 yılda inanılmaz gelişmeler yaşadık. Çocuklarımızın sağlık durumu iyi, her gün daha da iyiye gidiyor. Allah'ın izni ve doktorlarımızın çalışması ile her şeyi atlatacağız" dedi. Anne Fatma Evrensel ise "Hayal etsek bugünleri göreceğimize inanamazdık. Fizik tedaviyle çok güzel bir ilerleme katettik. Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Hanım'a teşekkür ederiz" diye konuştu.