"Ders kitaplarındaki ayetleri, konfeti yapıp sahaya atmışlardı: 3 kişi serbest kaldı

Ordu'da, geçtiğimiz cumartesi oynanan Yeni Ordu Stadyumunun açılış maçında Kırıkkale Büyük Anadoluspor ile TFF 3.Lig Grup müsabakasına çıkan Orduspor 1967 taraftarları, oyunun 52. dakikasında sahaya konfeti atmıştı. Konfetiler arasında ayetleri gören vatandaşların sosyal medya hesabında paylaştığı görüntüler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü serbest kaldı. Koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıkan bir kişinin ise karantina sürecinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Vatandaşların sosyal medyada paylaştığı görüntülerin ardından Kur'an-ı Kerim ayetleri ve Türk Bayrağı bulunan konfesti parçaları sahadan toplandı.
Konfetilerin, Forza Fidangör taraftar grubu lideri Ş.O'nun ortaokul ve lise öğrencilerinden kullanmadıkları ders kitaplarını isteyerek, bir matbaada kestirilerek yapıldığı belirlendi. Taraftar grubu lideri Ş.O'nün de aralarında bulunduğu C.D, Ü.T. ve M.B. isimli 4 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.Ö, CD. ve Ü.T. isimli kişiler sevk edildiği mahkemece serbest bırakılırken, B.M isimli kişinin ise sağlık kontrolleri sırasında Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde karantinaya alındığı, karantina süresi bittikten sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.