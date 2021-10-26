"Ders kitaplarındaki ayetleri, konfeti yapıp sahaya atmışlardı: 3 kişi serbest kaldı

Ordu'da, geçtiğimiz cumartesi oynanan Yeni Ordu Stadyumunun açılış maçında Kırıkkale Büyük Anadoluspor ile TFF 3.Lig Grup müsabakasına çıkan Orduspor 1967 taraftarları, oyunun 52. dakikasında sahaya konfeti atmıştı. Konfetiler arasında ayetleri gören vatandaşların sosyal medya hesabında paylaştığı görüntüler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü serbest kaldı. Koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıkan bir kişinin ise karantina sürecinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.