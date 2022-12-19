Derste fenalaşıp hayatını kaybetmişti! Mehmet Eren Başar okulunda anıldı

Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Zekai Tahir Burak Çocuk Bölümünde önceki gün 5 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 7. sınıf öğrencisi Mehmet Eren Başar (12) için Gölyaka ilçesindeki Şehit Ercan Eker Ortaokulunda anma programı düzenlendi.

Okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler, ders zili çalmadan önce Başar için saygı duruşunda bulundu. Daha sonra derse giren okul arkadaşları, çocuğun boş bırakılan sırasına karanfil bıraktı.

Bu sırada bazı öğrenciler gözyaşı döktü.

Şehit Ercan Eker Ortaokulu öğrencisi Başar, 12 Aralık'ta beden eğitim dersinde futbol oynarken fenalaşmış, Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Zekai Tahir Burak Çocuk Bölümüne sevk edilen öğrenci, yoğun bakımdaki 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Başar'ın cenazesi dün toprağa verilmişti.