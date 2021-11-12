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Giriş Tarihi: 13.11.2021

Detaylıca planladı sokakta katletti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Detaylıca planladı sokakta katletti

İstanbul’da, karısını bıçaklayarak öldüren Satı Mehmet Demirci’nin geceyi otelde geçirdiği, cep telefonunu sakladığı, olay yerine başkasına ait araçla gittiği ortaya çıktı

İstanbul Bahçelievler'de yaşayan iki çocuk annesi Hanife Demirci (31), 11 yıldır evli olduğu Satı Mehmet Demirci (34) ile boşanma aşamasındaydı ve iki aydır ayrıydı. Çocuklarını okula götüren Hanife Demirci, eşi Satı Mehmet Demirci ile okulda buluştu. Bir süre tartışan çift, çocuklarını okula bıraktıktan tekrar tartışmaya başladı. O sırada Satı Mehmet Demirci, yanındaki ekmek bıçağıyla kadına saldırdı. Talihsiz kadın ambulansla götürüldüğü hastanede öldü. Katil koca ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

GECEYİ OTELDE GEÇİRDİ
Satı Mehmet Demirci'nin ilk sorgusunda cinayeti planlayarak işlediği ortaya çıktı. Bir gün önceden Hanife Demirci'nin yaşadığı eve yakın bir yere gelen ve geceyi otelde geçiren zanlı Demirci, sabah otelden çıkmadan önce cep telefonunu otelde sakladı. Daha sonra başkasına ait araçla olay yerine giden Satı Mehmet Demirci, bir saat boyunca Hanife Demirci'nin gelmesini bekledi. Karısını öldürdükten sonra gözaltına alınıp polis merkezine götürülen Satı Mehmet Demirci aldatıldığını öne sürdü. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Satı Mehmet Demirci, sevk edildiği Bakırköy Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Detaylıca planladı sokakta katletti
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