DEÜ Rektörü Hotar: 15 Temmuz’u unutmadık, unutturmayacağız

Akademik çalışmaların yanı sıra toplumsal hafızayı diri tutmak, milli ve manevi değerleri korumak amacıyla örnek çalışmalara imza atan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), '15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü' kapsamında önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. DEÜ Sabancı Kültür Sarayı'nda, Gazeteci-Yazar Nedim Şener, Emekli İstihbarat Albay, Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ ile DEÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cafer Şen'in konuşmacı olarak katıldığı Türkiye Yüzyılının Kahramanları: "Yıpratma" isimli panele; Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta, KKTC Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güvençer ile kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri, DEÜ akademik ve idari kadrosu, şehit yakınları ve gaziler katıldılar. Etkinlikte, 15 Temmuz Öykü, Şiir, Kompozisyon Yarışması'nda derece elde edenlere ödülleri takdim edilirken; 15 Temmuz gecesinin anlatıldığı 'Anı Yaşayanlar' isimli animasyon film gösterimi gerçekleştirildi. Konuklar, etkinlik sonrası Sabancı Kültür Sarayı fuaye alanında 'Türkiye Yüzyılının Kahramanları' konulu karma sergiye katıldılar.

"HEDEFTE MİLLETİMİZ VE DEĞERLERİMİZ VARDI"

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ'nün hiçbir koşulda 15 Temmuz'u unutturmayacağını belirterek, "Küresel şer odaklarının desteğini alan FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 günü başlattığı kalkışma, aziz milletimizin hedef alındığı bir ihanet girişimi olarak tarihe geçmiştir. Devletimizi, Meclisimizi, Silahlı Kuvvetleri ve bunları temsil eden kişi ve kurumları yok etmeyi hedefleyen bu alçak girişim, sosyal ve iktisadi hayatımızı da gasp etmeyi planlayan olaylar zincirini ortaya çıkarmıştır. İnsan aklının sınırlarını zorlayan 15 Temmuz kalkışmasının bozguna uğratılmasında en büyük pay ise hiç kuşkusuz muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a aittir" dedi.

"HERKES SORUMLULUĞUNU BİLMELİDİR"

DEÜ Rektörü Hotar, DEÜ'nün 15 Temmuz ile ilgili bilimsel tespitlere ve araştırmalara önem verdiğini kaydederek, "Kısa süre önce yayımladığımız '15 Temmuz: Türkiye Yüzyılında Milli İradenin Zaferi' adlı kitabımız, bu çalışmalarımızı bilim dünyası ile paylaşmayı hedeflemektedir. Demokrasimize, egemenlik haklarımıza, birliğimize ve beraberliğimize kast edenleri tarih unutmayacaktır. Buradaki esas meselemiz, yaşanan olaylardan ders çıkarmak ve geleceğe bakmak olmalıdır. Millet iradesinin ve hukukun her zaman el üstünde tutulduğu yönetim anlayışının desteklenmesi şarttır. Herkes sorumluluğunu hem kendisi hem de ülkesi için bilmelidir" diye konuştu.

DEMOKRASİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ

"Dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında kalıcı şekilde yer almak için gayret gösteren kurumumuz, kimliğini ve sorumluluklarına unutmadan yolunda ilerlemektedir" diyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Günümüzde milli ve yerli teknolojilere yatırım yapan; ekonomik bağımsızlığa önem veren bir Türkiye'de yaşıyoruz. Bu noktada üniversitemiz, çalışmakta, üretmekte, devletimizin kurumlarına ve demokrasimize sahip çıkmaktır. Biz, ülkemizi ve seçilmiş değerlerimizi ortadan kaldırmaya yeltenen her girişimin karşısında duracağız. Bunu yaparken de nitelikli öğretim faaliyetlerimizi aralıksız sürdürecek; ülkemizin ideallerinin peşinde koşacak bireyleri topluma kazandıracağız."

"KÜRESEL HEDEFLER MİLLİ KİMLİĞİMİZ İLE BÜTÜNLEŞTİ"

Türkiye'nin stratejik hedeflerine ilerleme noktasında Yükseköğretim kurumlarına büyük sorumluluk düştüğünü kaydeden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Ülkemizde stratejik hedeflere yürürken; atılan her adımı dikkatlice değerlendirmek şarttır. Muhterem Cumhurbaşkanımız, Türkiye Yüzyılı vizyonunu, bu yüzden ortaya koymuştur. Bu kavramın anlamı ideolojisi, siyasi ve etnik kimliği ne olursa olsun; hiçbir karşılık beklemeden 15 Temmuz gecesi sokağa dökülen insanlardır. Burada yükseköğretim kurumlarına da önemli sorumluluklar düşmektedir. Araştırma üniversitemiz, küresel hedeflerini milli kimliği ile bütünleştirmiş bir devlet kurumu olarak, aziz milletimize hizmet etmektedir. Demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan kurumumuz, nitelikli insan gücü ile topluma değer sağlamaktadır. Adını İzmir'in kurtuluşundan alan üniversitemiz, Cumhuriyetimizin 100. Yılını kucaklamaya hazırlanırken, bu duygular ile hareket etmektedir" ifadelerini kullandı.

"15 TEMMUZ BİLİNCİ YAŞAMALI"

Panel konuşmacılarından Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, düzenlenen etkinlik nedeniyle DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'a teşekkür ettiği konuşmasında, "Toplumumuz bu olayı unutmadığı sürece bir daha tekrar yaşamaz. Bu etkinliğe katıldığım için gurur duyuyorum. Ben psikolojik harp konusunda da uzmanım. Rektörlük binasında yayınlanan 15 Temmuz kahramanlık videoları bu bilincin yaşaması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında çok önemlidir. Bu etkinlikleri her anlamda devam ettirmeliyiz. Ulusça, milletçe bir olup tuzağa düşmedikçe, bize hiçbir şey yapamazlar" diye konuştu.

"BU TOPRAKLARDA YAŞAMAK BEDEL ÖDEMEKLE OLUR"

Gazeteci-Yazar Nedim Şener de, Türk coğrafyasındaki tüm kazanımların savaşlarla ve şehit kanlarıyla elde edildiğini söyledi. Şener, "15 Temmuz kahramanlarını içten bir şekilde her yıl anılmasına vesile olan değerli Nükhet Hocamıza teşekkür ediyorum. Bu topraklarda yaşamak bedel ödemekle olur. Ömer Halisdemir o akşam, devleti uğruna, ülkesi uğruna, hiç düşünmeden gelen emrini yerine getirdi. Çünkü Özel Kuvvetler çok kritik bir yerdi. Eğer 15 Temmuz'da Özel Kuvvetler ele geçirilseydi şehit sayısı çok artardı. O akşam bu millet, bu topraklar için sokağa çıktı. Köprüyü işgal edenler halkın tepkisiyle karşılaştı. Bu vatan bizim, haksızlığa uğrasak da vatanımızdan ayrılmayacağız" diye konuştu.

"ÜNİVERSİTELERE ÖNEMLİ GÖREV DÜŞÜYOR"

DEÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cafer Şen, FETÖ yapılanmasını bilimsel ve akademik bakış açısıyla anlatırken, "Bu insanlar efendi olarak düşündüğü bu kişiye koşulsuz inanıyor ve fedakarlıklar yapıyor. Bu noktada özellikle üniversitelere, karanlıkların gözünün içine bakacak insanlar yetiştirmek görevi düşüyor. 15 Temmuz ile ilgili ne yorum yapılırsa yapılsın, bizler ne yaşadığımızı çok iyi biliyoruz" ifadelerinde bulundu.

15 TEMMUZ KÖŞESİNDE BİRLİK VURGUSU

15 Temmuz etkinlikleri kapsamında ayrıca hain kalkışmada yitirilen şehitlerimizi anmak ve gazilere şükranlarımızı sunmak amacıyla Rektörlük Binası Fuaye Alanı 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Köşesi'nde anma programı düzenlendi. Etkinlikte şehitlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim okunurken, hep birlikte dualar edildi. Ardından Fuaye alanında 26 eserden oluşan 'İletişim Yüzyılının Kahramanları' isimli resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Son olarak da Rektörlük binası önünde 15 Temmuz şehitleri ruhuna lokma dökülerek vatandaşlara dağıtıldı. Burada konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Halkımızın direnişinin, artık yeter dediğinin fotoğrafları, şehitlerimizin hikayeleri ilk günden beri köşemizdeki ekranlardan durmadan yayınlanıyor. Milletimizin destansı direnişini, demokrasiye olan bağlılığını unutmadık, unutturmayacağız. Coğrafyamızda daima bu tür kalkışmalar olacaktır. Burada bize düşen tedbir almak ve birlik olmaktır. Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz" dedi. Aynı gün, DEÜ Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi'nde de 'DEÜ'lü Gençler Türkiye'nin İlk Bayrak Müzesinde Bir araya Geliyor' isimli bir etkinlik düzenlendi.