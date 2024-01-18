DEÜ’nün sosyal olanakları gençleri cezbediyor

73 bin 743 öğrencisiyle Türkiye'nin en çok tercih edilen üniversitelerinden biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), kent geneline yayılan yerleşkeleri, sosyal olanakları ve erişilebilir kampüs özellikleri ile öğrencilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. DEÜ'nün sahip olduğu sosyal olanakların ve öğrenci odaklı çalışmaların, kurum olarak uluslararası bilim dünyasındaki görünürlüklerini artırmada da son derece etkili olduğunu ifade eden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Araştırma Üniversitemiz, yürüttüğü akademik çalışmalarının yanında oluşturduğu spor ekosistemi, sosyal olanakları, aktif faaliyet gösteren 132 öğrenci topluluğu ve öğrenci dostu uygulamaları ile gençleri cezbetmeye devam ediyor" dedi. Rektör Hotar sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Dokuz Eylül ailesi olarak, her türlü akademik ve sosyal çalışmamızın odağına öğrencilerimizi alıyoruz. Üniversitemiz; 10 Enstitü, 18 Fakülte, 2 Yüksekokul, 1 Konservatuvar, 6 Meslek Yüksekokulu, 2'si Uygulama ve Araştırma Hastanesi olmak üzere; toplamda 43 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile kent geneline yayılan ve şehirle bütünleşen bir üniversite. Tabii ki bu kadar büyük bir üniversite olmanın verdiği sorumluluklar da var. Bunların başında ise öğrencilerimize iyi bir sosyal yaşam sunmak geliyor. DEÜ olarak tüm imkanlarımızı öğrencilerimiz için seferber ettik ve onlar için çalışmaya devam ediyoruz."

BİR YILDA 7 BİN 383 ETKİNLİK DÜZENLENDİ

DEÜ'nün bilimsel araştırma ve yükseköğretim görevini, kaliteli toplumsal hizmet anlayışı ile sürdürdüğünü ifade eden Rektör Hotar, 2023 yılında toplam 7 bin 383 etkinlik düzenlediklerini kaydetti. Türkiye'nin aktif olarak en fazla etkinlik düzenleyen yükseköğretim kurumlarından birisi olduklarını aktaran Hotar, "DEÜ olarak geleceğe yatırım yapan bir kurumuz. Geleceği şekillendirmenin en güzel yolu ise gençlere, öğrencilerimize yatırım yapmaktır. Bizler gerek akademik gerekse toplumsal farkındalık anlayışı ile düzenlediğimiz etkinlikler ile onların geleceklerine ve kariyerlerine yatırım yapıyor, kapsayıcı eğitim anlayışımız ile de toplumu birleştirmeye, eğlendirirken öğretmeye, kültürlerin ve toplulukların farklı gereksinimlerine cevap vererek öğrenmeye katılımı artırmaya özen gösteriyor ve bu amaçla çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

ENGELSİZ ÜNİVERSİTE

Türkiye'de son 20 yılda yapılan yasal düzenlemelerin 'engelli, dezavantajlı ya da kırılgan' olarak tanımlanan bireylere yönelik farkındalık oluşturduğunu ifade eden Rektör Hotar, "Biz de kurum olarak eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için çalışıyoruz. Eğitim ve bilginin herkes için kolay ulaşılabilir olması amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde Kurumumuz, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenen '2023 Engelsiz Üniversiteler Ödülleri'nde büyük bir başarıya imza attı. Üniversitemiz, Engelsiz Program Nişanı kategorisinde; programlarını farklı engelli gruplarına erişilebilir kılan üniversitelerin ilgili programlarına verilen ödüllerde, 9 Program Nişanı alarak Türkiye 1.'si oldu. Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülleri kategorisi kapsamında ise Mekânda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak), Eğitimde Erişilebilirlik (Yeşil Bayrak) ve 'Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik (Mavi Bayrak) kategorilerinde de 97 üniversitenin 1093 başvurusu arasında 20 bayrak alarak Türkiye 3.'sü ödülünü aldık. Öte yandan yine YÖK'ün '2023-Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu' yansıyan sonuçlara göre, Türkiye'nin zirvesinde bulunduğumuz bir alan da 'Dezavantajlı gruplara yönelik düzenlenen faaliyet sayısı en yüksek olan üniversite olmamız oldu. Buna göre Üniversitemiz, 1974 faaliyet ile bu göstergede açık ara zirvede yer aldı" dedi.

ÖRNEK PROJELER

DEÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesinde Braille alfabesi çıktı cihazı, kitap tarayıcı, grafik kabartma cihazı ile iki adet kitap seslendirme ve film betimleme kabini bulunduğunu kaydeden Rektör Hotar, "Öğrencilerimizin taleplerine göre ders notları, kitap veya broşürler Braille alfabesiyle çıktı şeklinde hazırlanabiliyor. Kitabımın Sesi Ol projesi kapsamında ise 325 adet seslendirilmiş kitabımız, kütüphanemiz bünyesinde bulunmaktadır" bilgisini paylaştı.

"SPOR EKOSİSTEMİMİZİ BÜYÜTÜYORUZ"

Rektörlük olarak, spor alanında da yatırımlarını sürdürdüklerine dikkat çeken Rektör Hotar, "Dokuz Eylül Üniversitesi olarak büyük bir spor ekosistemine sahibiz ve bu ekosistemi büyütmek için girişimlerimizi sürdürüyoruz. Üniversitemizin yerleşkelerinde hâlihazırda 5 kapalı spor salonu, 2 futbol sahası, 2 açık tenis kortu, 2 kapalı dans salonu ve 3 aletli kondisyon salonu bulunmaktadır. Geçtiğimiz günlerde ise adını, Dünya Kıtalar Arası Ağır Sıklet Boks Şampiyonu olan millî sporcu Sinan Şamil Sam'dan alan 'Sinan Şamil Sam Fitness Merkezi'ni, Tınaztepe Spor Salonu bünyesinde hizmete kazandırdık" diye konuştu. Yönetim olarak spor bilimlerine yönelik yatırımların karşılığını görmekten büyük bir gurur ve mutluluk duyduklarını aktaran Rektör Hotar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Üniversitemiz, 3 yüzme havuzuna sahip. Bunlardan biri Tınaztepe Yerleşkemizde diğerleri ise 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkemiz ile Seferihisar Yerleşkemizde. Üniversitemizin sağladığı bu imkanlarla yetişen sporcularımız, geçtiğimiz ay Türkiye çapında önemli başarılara imza attı. İstanbul'da düzenlenen 'Türkiye Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda yüzme takımımız, bir Türkiye rekoru kırarak toplamda 8 madalya kazandı. Sporcularımızın elde etmiş oldukları başarılar, bizleri mutlu ettiği kadar daha fazlası için çalışmamıza yönelikte teşvik ediyor aslında. Çünkü bu başarılar, spor bilimlerine yaptığımız yatırımların ve genç sporcularımıza sunduğumuz olanakların bir sonucudur. Sporcularımızın ulusal ve uluslararası başarıları, Üniversitemizin eğitim ve spor alanındaki taahhütlerini pekiştirmekte ve öğrencilerimize sunduğumuz imkanların ne kadar kıymetli olduğunu göstermektedir."

"ÖĞRENCİLERİMİZİN MUTLULUĞU EN KIYMETLİ ÖDÜL"

Öğrencilerin, üniversite tercihlerindeki en önemli kriterlerinden birisinin de sosyal olanak ve kampüs yaşamındaki rahatlık olduğunu kaydeden Rektör Hotar, "Öğrenci sayımızın çokluğu ve tercih edilme oranları bu alanlardaki çalışmalarımızın nedenli başarılı olduğunun da kanıtı sayılır. Öğrencilerimiz, akademik açıdan her türlü donanıma ve yeterliliğe sahip bir kurumda okumanın vermiş olduğu konfora sahipler ancak bunların yanında iyi bir kampüs hayatı ve sosyal olanakların çeşitliliği de yine öğrencilerimiz açısından büyük önem arz etmektedir. Yaptığımız yatırımlar ve uyguların ise ulusal ve uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşları tarafından takdir edilmesi bizler için büyük bir gurur. Ama elbette ki bizim için en kıymetli ödül, öğrencilerimizin mutluluğu" ifadesinde bulundu.