Dev dolandırıcılık operasyonu... 8 ilde 67 milyonluk tele dolandırıcılık!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince, "Nitelikli Dolandırıcılık" suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında; Farklı tarihlerde kendilerini savcı, polis olarak tanıtan şahıslarca "Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçti, mal varlıklarınıza el koyacaklar, bu şahıslara operasyon yapacağız operasyon bitene kadar bize yardımcı olacaksınız ve kimseye bir şey söylemeyeceksiniz, mal varlıklarınızı satıp paralarını bize verin bizde Merkez Bankasına yatıracağız, daha sonra tekrar size iade edeceğiz" diyerek mağdurlardan N.K. (52) isimli şahsın 6 ay boyunca 50 milyon lira, C.A. (40) isimli şahsın ise 1 ay boyunca 1 milyon dolar alanlarla ilgili çalışma başlatıldı.