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Giriş Tarihi: 1.12.2021 10:26 Son Güncelleme: 1.12.2021 11:00

Dev operasyonda ikinci karar çıktı!

MEHMET AL MEHMET AL
Dev operasyonda ikinci karar çıktı!

Antalya'nın Alanya ve Manavgat İlçesi'nde Ocak ayında düzenlenen ‘Dalgakıran’ isimli uyuşturucu operasyonunda tutuklanan sanıkların yargılanmasına devam ediliyor. Alanya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, Eylül ayında sanıklardan Barış K.’ye 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 TL para cezası vermesinin ardından ikinci kararını da duyurdu. Mahkeme Rıdvan S.’ye de 10 yıl hapis ve 20 bin TL adli para cezasına çaptırıldı.

Antalya'nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Komando Timlerince 23 Ocak 2021 tarihinde 37 ayrı adrese düzenlenen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken 1'i kadın 25 kişi içinde şüpheli Rıdvan S., yakalanarak gözaltına alındıktan sonra 25 Ocak 2021 tarihinde sevk edildiği Nöbetçi Sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine konulmuştu.
Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Rıdvan S., Alanya L. Tipi Kapalı cezaevinden SEGBİS ile katılırken sanık avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısı bir önceki duruşmada verdiği mütalaayı tekrar ederek, sanığın uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan cezalandırılmasını istedi. Duruşmada sanık Rıdvan S., son sözünde "Suçsuzum, beraatimi isterim" dedi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Rıdvan S,'ya 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçunu işlediği kanıtlandığından 10 yıl hapis ve 20 bin TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

23 Ocak 2021 Tarihinde Antalya'nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Komando Timlerince 37 ayrı adrese düzenlenen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 38 şüpheliden 1 kadın 25 kişi sevk edildikleri nöbetci mahkemece tutuklandılar.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Komando Timlerince yaptıkları çalışmalarda Alanya ve Manavgat'tın farklı adreslerinde 56 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine teknik ve fiziki takibi sürdüren jandarma, Alanya'da 23 Manavgat'ta 14 olmak üzere toplam 37 ayrı adreste bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda K.M.Ö., A.G., A.D., B.T., B.Ö., D.K, E.S., F.Ö, M.K., M.D., Ö.A., S,G,,Z.D., E.D., İ.Ş., K.K., M.K., M.T., R.H., Y.E., H.F.İ., İ.A., Ş.B. E.K., S.S., E.G., R.S., İ.U., Y.K., T.Y., M.Ç., A.S., E.S., O.K., S.Ç., S.S., S.Ç., ve O.G. isimli 38 şüpheli yakalanarak gözaltına alındılar.

ADRESLERİNDE UYUŞTURUCU ÇIKTI
Şüphelilerin adresleri ile yapılan üst aramalarında 423 gram metamfetamin, 288 gram eroin, 80 gram kokain, 840 gram esrar, 36 adet sentetik uyuşturucu, 167 gram kenevir tohumu, 1 hap, 1 uyuşturucu madde öğütmeye yarayan makine, 3 hassas terazi, 1 tabanca ve 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

25 KİŞİ UYUŞTURUCU SATICILIĞINDAN TUTUKLANDI
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Komando Timlerince yapılan uyuşturucu operasyonunda ikametgahlarında yakalanan 37 kişiden 1 kadın 25 kişi bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında Alanya Adliyesine sevk edildikleri nöbetçi mahkemece Uyuşturucu Ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine götürülürken yakınları Adliye önünde araçların yanına giderek el sallarken bazı yakınları ise snir krizine girerek gözyaşlarını tutamadılar.

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Dev operasyonda ikinci karar çıktı!
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