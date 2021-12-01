Dev operasyonda ikinci karar çıktı!

Antalya'nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Komando Timlerince 23 Ocak 2021 tarihinde 37 ayrı adrese düzenlenen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken 1'i kadın 25 kişi içinde şüpheli Rıdvan S., yakalanarak gözaltına alındıktan sonra 25 Ocak 2021 tarihinde sevk edildiği Nöbetçi Sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine konulmuştu.

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Rıdvan S., Alanya L. Tipi Kapalı cezaevinden SEGBİS ile katılırken sanık avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısı bir önceki duruşmada verdiği mütalaayı tekrar ederek, sanığın uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan cezalandırılmasını istedi. Duruşmada sanık Rıdvan S., son sözünde "Suçsuzum, beraatimi isterim" dedi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Rıdvan S,'ya 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçunu işlediği kanıtlandığından 10 yıl hapis ve 20 bin TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

23 Ocak 2021 Tarihinde Antalya'nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Komando Timlerince 37 ayrı adrese düzenlenen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 38 şüpheliden 1 kadın 25 kişi sevk edildikleri nöbetci mahkemece tutuklandılar.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Komando Timlerince yaptıkları çalışmalarda Alanya ve Manavgat'tın farklı adreslerinde 56 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine teknik ve fiziki takibi sürdüren jandarma, Alanya'da 23 Manavgat'ta 14 olmak üzere toplam 37 ayrı adreste bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda K.M.Ö., A.G., A.D., B.T., B.Ö., D.K, E.S., F.Ö, M.K., M.D., Ö.A., S,G,,Z.D., E.D., İ.Ş., K.K., M.K., M.T., R.H., Y.E., H.F.İ., İ.A., Ş.B. E.K., S.S., E.G., R.S., İ.U., Y.K., T.Y., M.Ç., A.S., E.S., O.K., S.Ç., S.S., S.Ç., ve O.G. isimli 38 şüpheli yakalanarak gözaltına alındılar.

ADRESLERİNDE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Şüphelilerin adresleri ile yapılan üst aramalarında 423 gram metamfetamin, 288 gram eroin, 80 gram kokain, 840 gram esrar, 36 adet sentetik uyuşturucu, 167 gram kenevir tohumu, 1 hap, 1 uyuşturucu madde öğütmeye yarayan makine, 3 hassas terazi, 1 tabanca ve 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

25 KİŞİ UYUŞTURUCU SATICILIĞINDAN TUTUKLANDI

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Komando Timlerince yapılan uyuşturucu operasyonunda ikametgahlarında yakalanan 37 kişiden 1 kadın 25 kişi bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında Alanya Adliyesine sevk edildikleri nöbetçi mahkemece Uyuşturucu Ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine götürülürken yakınları Adliye önünde araçların yanına giderek el sallarken bazı yakınları ise snir krizine girerek gözyaşlarını tutamadılar.