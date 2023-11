Dev şirkette cinsel saldırı davası! “Şok olmuştum, bağırıp yardım isteyemedim”

"KENDİNE DOĞRU ÇEKİP SARILDI"

Mağdur G.D., ifadesinde olay anını şu cümlelerle anlattı: "Akın Tekstil adlı iş yerinde 1 yıldır tasarımcıyım. Can İ. ise bu işyerinde Mali müşavir, kendisiyle herhangi bir samimiyetim yok. İş dolayısıyla muhatap oluruz. İşyerinde odam var, o odayı muhasebe odası ihtiyacı sebebiyle başka kısma taşıma aşamasındaydık. Olay günü saat 12.00 sıralarında, odamdaki eşyaları topluyordum. Odada yalnızdım. Normalde de tek çalışırım. Bu esnada Can İ. odama geldi. Yardıma ihtiyacım olup olmadığını sordu. Ben de olmadığını söyledim. Şahsın önünden geçerken ben tuttu, kendine doğru çekip bana sarıldı. Kafamı omzuna yasladı. Daha sonra çenemi tutup dudaklarımdan öptü. Ben bir an kendime gelemedim, şok oldum sonra hemen uzaklaştım. Yandaki boş odaya geçtim."