Deveciler’in lideri Kıbrıs’tan getirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir yıl boyunca teknik takibe aldıkları "Deveciler" ismiyle anılan silahlı suç örgütünün lideri Cumali İncesoy ve korumaları T.İ. ile E.İ.'yi önceki gün KKTC'de yakaladı. 5 kişinin öldürüldüğü cinayetler ile nitelikli yağma, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarına karışan zanlıları tek tek belirleyen polis, İncesoy'un oğlu Yaşar İncesoy'u İstanbul'da jammer kurduğu lüks rezidansta özel harekât polislerinin düzenlediği şok baskında yakalanmıştı. Rezidansta Uzi marka uzun namlulu silah ele geçirilirken, farklı şehirlerde 58 adrese yapılan baskında toplam 40 kişi gözaltına alındı. KKTC'de yakalanan örgüt lideri Cumali İncesoy ile korumaları T.İ. ve E.İ. de uçakla Adana Havalimanı'na getirildi. Havaalanına konuşlanan çok sayıda ekip, geniş güvenlik önlemi aldı. Dış hatlar yolcu çıkışında bekleyen polis araçlarına bindirilen 3 şüpheli de sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İstanbul'daki lüks rezidansta yakalanan Yaşar İncesoy da kente getirildi. Şüphelilerin, emniyetteki sorguları sürüyor.