Haberler Yaşam Haberleri Deveciler’in lideri Kıbrıs’tan getirildi
Giriş Tarihi: 25.12.2022

Deveciler’in lideri Kıbrıs’tan getirildi

Adana’da Deveciler olarak bilinen silahlı suç örgütünün KKTC’de yakalanan lideri Cumali İncesoy ile iki koruması Adana’ya getirildi

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Deveciler’in lideri Kıbrıs’tan getirildi
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir yıl boyunca teknik takibe aldıkları "Deveciler" ismiyle anılan silahlı suç örgütünün lideri Cumali İncesoy ve korumaları T.İ. ile E.İ.'yi önceki gün KKTC'de yakaladı. 5 kişinin öldürüldüğü cinayetler ile nitelikli yağma, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarına karışan zanlıları tek tek belirleyen polis, İncesoy'un oğlu Yaşar İncesoy'u İstanbul'da jammer kurduğu lüks rezidansta özel harekât polislerinin düzenlediği şok baskında yakalanmıştı. Rezidansta Uzi marka uzun namlulu silah ele geçirilirken, farklı şehirlerde 58 adrese yapılan baskında toplam 40 kişi gözaltına alındı. KKTC'de yakalanan örgüt lideri Cumali İncesoy ile korumaları T.İ. ve E.İ. de uçakla Adana Havalimanı'na getirildi. Havaalanına konuşlanan çok sayıda ekip, geniş güvenlik önlemi aldı. Dış hatlar yolcu çıkışında bekleyen polis araçlarına bindirilen 3 şüpheli de sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İstanbul'daki lüks rezidansta yakalanan Yaşar İncesoy da kente getirildi. Şüphelilerin, emniyetteki sorguları sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan 'Beslediğiniz yılan sizi de sokar' diye uyarmıştı! PKK'lılar Paris'i karıştırdı
Emekli maaşı için asgari ücret formülü! Emekli zammı 2023 ne kadar olacak? Emekliye zam ne zaman açıklanıyor?
Usta sanatçı Emel Sayın’dan üzen haber! Sosyal medyadan duyurdu
HDP'li Sezai Temelli'den skandal paylaşım: Bırakın Paris yansın
EYT SON DAKİKA: Fuat Oktay ve Bakan Bilgin'den peş peşe açıklamalar! Emeklilikte yaşa takılanlar için tarih verdi
SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI: Bakan Vedat Bilgin'den EYT yaş şartı mesajı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar Düzenlemesi nasıl olacak?
Terör elebaşı Murat Karayılan, Kılıçdaroğlu'nun 'Serbest bırakılsın' dediği Selahattin Demirtaş ile ilgili konuştu: Bizim bir parçamız
Son dakika: Başkan Erdoğan Erzurum'da duyurdu! Doğalgazda pazartesi yeni bir müjde vereceğiz
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
6'lı masada kriz büyüyor! Akşener'den zehir zemberek sözler: Kılıçdaroğlu ne yanıt verecek?
ARKADAŞINA GÖNDER
Deveciler’in lideri Kıbrıs’tan getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA