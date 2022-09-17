Devlet Antalya’daki yangının yaralarını sardı! “9 ayda yeni köy inşa edildi”





Allah içine oturmayı nasip etsin. Her zaman devletimiz bizimle oldu biz de devletimiz ile olduk. Evlerimiz tamamlandı, elektrik direkleri dikildi, su tesisatı yeniden döşendi. Şu an alt yapısı tamamlandı. Önümüzdeki ayın sonlarında anahtarlarımızı teslim edecekler. Devletimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Allah'ım devletimize zeval vermesin. Allah'ım bir daha böyle bir afet yaşatmasın" diye konuştu.