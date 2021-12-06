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Giriş Tarihi: 6.12.2021 15:31 Son Güncelleme: 6.12.2021 16:07

Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya tebrik telefonu: Sizin ödülleriniz milletin kalbinde...

Devlet Bahçeli’den Müge Anlı’ya tebrik telefonu: Sizin ödülleriniz milletin kalbinde...

ATV'nin sevilen programı 'Müge Anlı İle Tatlı Sert' En İyi Gündüz Kuşağı programı seçilirken, Müge Anlı da En İyi Kadın Sunucu Ödülü'nü almıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Müge Anlı'yı arayarak Altın Kelebek Ödülleri için tebrik etti. Anlı, canlı yayında Devlet Bahçeli'den kendisine gelen tebrik mesajını okudu, teşekkür etti.

ATV'nin reyting rekortmeni gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, Altın Kelebek Ödülleri törenine damgasını vurdu. Törende, En İyi Gündüz Kuşağı ve En İyi Kadın Sunucu Ödüllerini kazanan Müge Anlı'yı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tebrik etti. Anlı, "Sayın Devlet Bahçeli'ye az önce kendisi ile de konuştum; 'Sizin ödülleriniz milletin kalbinde' dedi. Her zaman güzel mesajlarıyla bizi onurlandırıyor." ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'DEN MÜGE ANLI'YA TEBRİK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çiçek gönderdi. Anlı, Bahçeli'nin tebrik mesajını canlı yayında aktardı.

Müge Anlı, "Öncelikle Altın Kelebek ödülleriyle ilgili az önce reklam arasında kendileriyle de görüştüm, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin bir mesajı var; 'Muhterem Müge Hanım, Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Gündüz Kuşağı ve En İyi Kadın Sunucu Ödüllerini almış olmanızdan dolayı tebrik ediyor başarılarınızın devamını diliyorum.' Çok teşekkür ediyorum Sayın Devlet Bahçeli'ye az önce kendisi ile de konuştum; 'Sizin ödülleriniz milletin kalbinde' dedi. Her zaman güzel mesajlarıyla bizi onurlandırıyor." dedi.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINA ALTIN KELEBEK'TE İKİ ÖDÜL BİRDEN

Türkiye'nin en iyilerinin belli olduğu Altın Kelebek Ödülleri'ne Müge Anlı ile Tatlı Sert programı damga vurdu. Ödül töreninde Anlı En İyi Kadın Sunucu Ödülü'nü alırken, program da En İyi Gündüz Kuşağı yayını seçildi.

Bahçeli'den Müge Anlı'ya tebrik çiçeği | Video

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Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya tebrik telefonu: Sizin ödülleriniz milletin kalbinde...
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