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Giriş Tarihi: 4.6.2023

Devlet hastanesi için ilk kazma vuruluyor

Devlet hastanesi için ilk kazma vuruluyor
BURSA'DA Şehir Hastanesi'nin faaliyete başlamasının ardından boşaltılan ve birkaç gün önce yıkım işlemine başlanan Muradiye Devlet Hastanesi'nin ek binaları, en kısa zamanda ihtişamıyla Memleket Hastanesi olarak yeniden inşa edilerek Bursalılara hizmet verecek. 1862 yılında yapılan ana bina ise yıkılmayacak. 161 yıllık tarihi bina restore edilip güçlendirilerek aslına uygun faaliyete devam edecek. Ek binalar yıkılıp yeniden yükselecek. Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, 'T' şeklinde olan binasının eski ihtişamı ve tarihi dokusuna uygun görüntüsüne kavuşacağını belirtti. İHA

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Devlet hastanesi için ilk kazma vuruluyor
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