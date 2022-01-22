Devlet, hayvanlar için de seferber

Donmak üzere olan 20 eşek barınağa götürülürken, oğlak hipotermi battaniyesiyle ısıtıldı... Anne köpek ile 2 yavrusu kurtarıldı... 30 santimlik buz kesilip balıklara yem verildi...
Yoğun kar yağışında mahsur kalanların yardımına koşan devlet, hayvanları da ihmal etmedi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki, karla kaplı Karacadağ mahallesinde başıboş dolaşan 20 eşek, sıcaklığın eksi 11 dereceye kadar düşmesiyle buzla kaplandı. Donma tehlikesi geçiren eşekler, bölgeye giden belediye ekipleri tarafından araçlarla alınarak barınağa götürdü. Van'ın Çatak ilçesinde hamile kadına giden 112 ekipleri yolda donma tehlikesi geçiren bir oğlağı kurtarıp, hipotermi battaniyesine sararak ısıttı.
5 GÜNDÜR AÇ, SUSUZDU... Gümüşhane Kürtün'de, yaylada mahsur kalan köpeklere, kapalı yol açılarak mama bırakıldı. Elazığ'ın Baskil ilçesinde donmak üzere olan yavru köpeği kurtarıp, polis kulübesine alan trafik polisi, elektrikli ısıtıcıyla hayata döndürdü. Van'ın Özalp ilçesi yolunda bir kar oyuğunda donmak üzereyken bulunan anne köpek ve 2 yavrusu, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, köpekler için oyuğun yanında kurdukları kulübeye branda serip mama ve su bıraktı. Sakarya Akyazı'da, D-140 karayolunun refüj kısmında yaralı haldeki köpek, ambulans şoförünün dikkati sayesinde kurtarıldı. Su kanalında yağmur ile kar altında yaklaşık 5 gündür aç susuz kaldığı tahmin edilen köpek tedaviye alındı.
EKİBE, KURT EŞLİK ETTİ
Van Çatak'ta hamile kadını almaya giden sağlık ekiplerine yola inen bir kurt eşlik etti. Sivas İmralı Barajı'nda kafeste yetiştirilen balıklara, 30 santimlik buz kütlesi testere ile kesilip yem verilebildi.