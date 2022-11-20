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Giriş Tarihi: 21.11.2022

Devlet Meriç’in sesini duydu

Çevre bakanlığı ‘Ben ölüyorum’ diye çığlık atan Meriç Nehri’ndeki köpüklenme üzerine hemen hareket geçti. Alınan su örnekleri laboratuvara gönderildi. Bu yıl Meriç’i kirleten 86 işletmeye 16 milyon lira para cezası kesildi

Devlet Meriç’in sesini duydu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Meriç Nehri'nde meydana gelen köpüklenme ve kirliliğe ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlığın açıklamasında, "Meriç Nehri'nin bir bölümünde meydana gelen köpüklenme ile ilgili olarak Edirne Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü çevre denetim ekipleri ile yetkili çevre laboratuvarı ivedilikle bölgeye sevk edilmiştir. Habere konu bölgeden köpüklenmenin nedeninin tespit edilmesi amacıyla alınan numuneler, Bakanlığın Çevre Referans Laboratuvarı'na gönderilmiştir. Ayrıca bölgede bulunan atıksu kaynakları denetlenerek bu tesislerden kaynaklanan atıksuların mevzuatta öngörülen standartları sağlayıp sağlamadığının tespit edilmesi amacıyla gerekli analizleri yapılmak üzere atıksu numuneleri alınmıştır" ifadelerine yer verildi. Açıklamanın devamında, "Meriç-Ergene Havzası'nda 2022 yılında su kirliliğinin önlenmesine yönelik 1.230 çevre denetimi gerçekleştirilmiş olup 86 işletmeye atıksu deşarjı konulu 16 milyon TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır. 1 işletme ise faaliyetten men edilmiştir. 19.11.2022 tarihinde alınan numunelerin analiz sonuçlarının standartların üzerinde olduğu tespit edilen kurum, kuruluş ve işletmeler hakkında da gerekli adli ve idari işlemler tesis edilecektir" denildi. İHA

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Devlet Meriç’in sesini duydu
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