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Giriş Tarihi: 1.7.2023

Devletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Devletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı
Asrın felaketi depremlere Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yakalanan, evleri yıkılan ve hasar gören depremzede aileler Trabzon'un Yomra ilçesinde öğrenci yurdunda misafir ediliyor. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda memleketlerine gidemeyen depremzede aileler buruk bayram yaşıyor. Yomra Kaymakamı Muhammet Öztabak, Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, İlçe Jandarma Komutanı Hasan Zeki Uzunöz, İlçe Müftüsü Celal Malkoç, daire amirleri ile birlikte Yomra Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan depremzedelerle bayramlaştı. Ailelerle sohbet eden ve çocuklara hediye veren Kaymakam Öztabak "Biliyoruz, bu bayram sizin için hüzünlü geçiyor. Devlet olarak biz her zaman yanınızdayız" dedi.



Kahramanmaraş'tan gelen Hüseyin Soytemiz (72) "Ramazan ve Kurban Bayramı'nda memleketimizde olamadığımız için içimiz buruk. Fakat buradaki çeşitli illerden ailelerle birlikte misafir ediliyoruz. Birbirimizle bayramlaşıp, dertleşiyoruz. Her ihtiyacımız ilk günden beri tedarik ediliyor. Allah devletimizden razı olsun" dedi. Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinden gelen Erol Arık (50) ise, "Tabii ki memleketimizde bayramı yaşasaydık daha çok mutlu olacaktık. 4 aydır burada misafir ediliyoruz. 2 bayramı da burada geçirdik. İçimiz buruk ama mutluyuz" şeklinde konuştu.



Hatay'ın Antakya ilçesinden gelen Velide Güzmen (60) ise, "Devletimiz o kadar büyük ki yaşadığımız o büyük felaketin acılarını bize verdiği desteklerle unutturdu. Burada evimizden daha iyi yaşıyoruz. İçimiz buruk ama bu da geçecek inşallah" dedi. Malatya'dan gelen Nisa Öztürk (17) ise, "Burada üiversiteye hazırlanıyorum. İnşallah seneye kazanacağım" diye konuştu.

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Devletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı
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