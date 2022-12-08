Devre mülk dolandırıcılığında tutuklanan şüpheli sayısı 8’e çıktı

MOTİVASYON İÇİN LÜKS YATLARDA EĞLENCE

Örgüt üyelerinin motivasyonunu arttırmak için lüks yatlarda eğlence tertip edildiği ve örgütün Ankara'dan Yalova'ya getirilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan bir grup tarafından korunduğu da belirtildi. Açıklamada, mağdurların çoğunun emekli ve yaşlı insanlar olduğu kaydedildi.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan ve çete lideri olduğu değerlendirilen Ramazan Taburlu'nun (30) sosyal medya hesaplarından paylaştığı görsellerdeki lüks yaşamı dikkat çekti. Kız arkadaşıyla helikoptere binen Taburlu'nun Çırağan Sarayı'nda da evlilik teklif ettiği görüldü. Taburlu'nun mizansen olarak gözaltına alındığı ve gece kulübünde dans ettiği videoları da sosyal medya hesabından paylaştığı tespit edildi.