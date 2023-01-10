Devremülk vurguncularına dev operasyon! 131 kişiye soruşturma





172 ADET EYLEM BULUNDU



Operasyon öncesinde emniyet güçleri konuyla alakalı olarak 2 ay teknik ve fiziki çalışma yapılmış gerçekleştirerek toplanda 172 eylem tespit etti. 10 Ocak günü yapılmış olan çalışmalarda İstanbul, Şanlıurfa, İzmir illerinde 87 şüpheli şahıs yakalandı.



120 MİLYONLUK VURGUN



Şüpheli adreslerinde yapılan aramalarda 2 milyon 750 bin lira nakit para ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirle 24 adet taşınmaz ve 19 adet araç elde ettikleri değerlendirildi. Dolandırıcıların toplamda 41 milyon 600 bin lira değerinde aralarında lüks araçlarında bulunduğu taşınmazlada el konuldu. Araştırmalarda yaklaşık 70 milyon değerinde çeşitli illerde gayrimenkul ele geçirildi.