Haberler Yaşam Haberleri DGS sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor! 2022 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? ÖSYM ile 2022 DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 5.8.2022 10:22 Son Güncelleme: 5.8.2022 10:22

DGS sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor! 2022 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? ÖSYM ile 2022 DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı

2022 DGS sınav sonuçları için geri sayım başladı. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimlerine tamamlamak isteyenlerin katıldığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 3 Temmuz’da gerçekleştirildi. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda DGS sonuçları, Ağustos ayının ikinci haftasında açıklanacak. Bu noktada sınava katılım sağlayan adaylar, DGS sınav sonuçları sorgulama işlemlerine hız verdi. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak? İşte 2022 DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı

DGS sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor! 2022 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? ÖSYM ile 2022 DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı

2022 Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları için heyecan dorukta. ÖSYM tarafından Temmuz ayında düzenlenen DGS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Bu noktada ön lisans eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adayların katıldığı DGS sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrildi. DGS sınav sonuçlarının erken açıklanma ihtimali üzerinde durulurken ''2022 DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt aranıyor. Adaylar sonuçların ilan edilmesi ile birlikte tercih işlemlerini gerçekleştirecek. İşte ÖSYM AİS ile 2022 DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dikey Geçiş Sınavı (2022 DGS) sonuçları açıklanma tarihi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyuruldu. Yayımlanan takvime göre DGS sonuçları, 12 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

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TERCİHLERİN YAPILMASI

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.

Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.

Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1'de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı hâlde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur. Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1'den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından DGS tercih işlemleri başlayacak. Ancak 2022 DGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili ÖSYM tarafından resmi bir açıklama gelmedi.

Geçtiğimiz dönemler baz alındığında DGS tercihlerinin Eylül ayında yapılması bekleniyor. ÖSYM tarafından tercih tarihi duyurusu gelir gelmez haberimizde yer verilecektir.

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DGS sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor! 2022 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? ÖSYM ile 2022 DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı
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