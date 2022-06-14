Dikey Geçiş Sınavı 3 Temmuz 2022 tarihinde ÖSYM tarafından düzenlenecek. DGS sınav yerlerinin sınavdan yaklaşık 10 gün önce açıklanması öngörülürken katılımcılar "DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2022 DGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" sorularına yanıt arıyor. Öte yandan sınava katılacaklar arasında; lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranmaktadır. İşte DGS giriş belgesi son durum bilgileri.
DGS sınav yerleri, ÖSYM tarafından açıklanacak. 3 Temmuz tarihinde gerçekleşecek olan DGS için sınav yerleri, sınavdan 10 gün öncesi itibariyle yayımlanacak. Dolayısıyla DGS sınav yerlerinin 24 Haziran tarihinde yayımlanacağı söylenebilir.
SINAVA KİMLER KATILACAK?
Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır.
O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedirler.
DGS PUAN HESAPLAMASI
Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.
DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.
2021-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2022-DGS'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2022-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2023-DGS'de ilgili ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.