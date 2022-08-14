Haberler Yaşam Haberleri DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı, tercihler ne zaman başlayacak? 2022 DGS tercih kılavuzu için binlerce aday geri sayımda!
Giriş Tarihi: 14.8.2022 10:39

DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı, tercihler ne zaman başlayacak? 2022 DGS tercih kılavuzu için binlerce aday geri sayımda!

Geçtiğimiz hafta açıklanan DGS sınav sonuçlarının ardından gözler ÖSYM’nin yayımlayacağı tercih kılavuzuna çevrildi. 2 senelik önlisans mezunu adaylar eğitimlerini dört senelik lisans programına tamamlamak üzere önümüzdeki günlerde tercihlerini gerçekleştirecek. Bu noktada ise “DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı, tercihler ne zaman başlayacak?” soruları yanıt aramaya başladı. ÖSYM konuyla ilgili bir tarih açıklaması yapmazken önümüzdeki hafta içinde tercih maratonunun başlaması öngörülüyor. Peki, 2022 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı, tercihler ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı, tercihler ne zaman başlayacak? 2022 DGS tercih kılavuzu için binlerce aday geri sayımda!

DGS tercih kılavuzu için nefesler tutuldu. Dikey Geçiş Sistemi kapsamında Temmuz ayında sınava katılım sağlayan adaylar puanlarını geçtiğimiz hafta öğrendi. Şimdi ise bu puanları göz önüne alarak tercihlerini gerçekleştirecek. Ancak halen DGS tercih kılavuzu açıklanmış değil. Hal böyle olunca da konuyla ilgili detaylı araştırmalar hız kazandı. Peki, 2022 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı, tercihler ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

DGS tercihleri ne zaman başlıyor, başladı mı? ÖSYM 2021 DGS tercih kılavuzu ile taban puanları yayınlandı mı, tercihler ne zaman yapılacak?

2022 DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından henüz yayınlanmadı.

DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından erişime açılacak.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz açıklanmadı.Konuyla ilgili detayların tercih kılavuzuyla beraber netleşmesi bekleniyor.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

DGS SINAV SONUÇLARI BELLİ OLDU!

DGS sonuçları ÖSYM'den gelen son dakika haberine göre açıklandı! ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2022-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.''

ARKADAŞINA GÖNDER
DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı, tercihler ne zaman başlayacak? 2022 DGS tercih kılavuzu için binlerce aday geri sayımda!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA