DGS tercih kılavuzu için nefesler tutuldu. Dikey Geçiş Sistemi kapsamında Temmuz ayında sınava katılım sağlayan adaylar puanlarını geçtiğimiz hafta öğrendi. Şimdi ise bu puanları göz önüne alarak tercihlerini gerçekleştirecek. Ancak halen DGS tercih kılavuzu açıklanmış değil. Hal böyle olunca da konuyla ilgili detaylı araştırmalar hız kazandı. Peki, 2022 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı, tercihler ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından henüz yayınlanmadı.
DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından erişime açılacak.
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.
DGS sonuçları ÖSYM'den gelen son dakika haberine göre açıklandı! ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2022-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.''