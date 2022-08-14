DGS tercih kılavuzu için nefesler tutuldu. Dikey Geçiş Sistemi kapsamında Temmuz ayında sınava katılım sağlayan adaylar puanlarını geçtiğimiz hafta öğrendi. Şimdi ise bu puanları göz önüne alarak tercihlerini gerçekleştirecek. Ancak halen DGS tercih kılavuzu açıklanmış değil. Hal böyle olunca da konuyla ilgili detaylı araştırmalar hız kazandı. Peki, 2022 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı, tercihler ne zaman başlayacak? İşte detaylar...