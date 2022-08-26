DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS tercih sonuçları 2022 tarihi açıklandı mı?

2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyenler şimdi DGS tercih sürecini sürdürüyor. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre yapılacak tercih işlemlerinin ardından DGS tercih sonuçları ilan edilecek. Bu noktada, işlemlerini tamamlayan binlerce katılımcı "DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte DGS tercih sonuçları 2022 son durum.