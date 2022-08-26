DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS tercih sonuçları 2022 tarihi açıklandı mı?

2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyenler şimdi DGS tercih sürecini sürdürüyor. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre yapılacak tercih işlemlerinin ardından DGS tercih sonuçları ilan edilecek. Bu noktada, işlemlerini tamamlayan binlerce katılımcı "DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte DGS tercih sonuçları 2022 son durum.
DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS tercihleri 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak. Geçtiğimiz yıl 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında alınan DGS tercihlerinin sonuçları 14 Eylül 2021 tarihinde 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden sorgulanabildi.
2022 DGS tercih sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.
DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
2022 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) tercih işlemleri, 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Tercih işlemleri, 01 Eylül 2022 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 24 Ağustos 2022 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.
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