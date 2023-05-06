Dicle Nehri’nde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde Diyar Güzel, yüzmek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak kayboldu. Yapılan aramalar sonunca Güzel'in cansız bedenine ulaşıldı. Olay, sabah saatlerinde Güçlükonak ilçesi Akdizgin köyü Elo Dino Kasrı mevkisinde meydana geldi. Diyar Güzel, yüzmek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak kayboldu.

Çevrede piknik yapanlar durumu fark edip jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Diyar Güzel için, dalgıçlar arama çalışması başlattı.Yaklaşık 6 saatlik bir çalışma sonunda Diyar Güzel'in cansız bedeni Cizre İtfaiye ekipleri ve Şırnak AFAD ekipleri tarafından bulunarak suda çıkarıldı. Güzel'in cansız bedeni ambulans ile Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.