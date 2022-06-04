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Giriş Tarihi: 4.6.2022 16:57 Son Güncelleme: 4.6.2022 17:09

Dicle Nehrinde kaybolan Zekeriya Negiz’in de cansız bedeni çıkarıldı

ABİDİN YEL
Dicle Nehrinde kaybolan Zekeriya Negiz’in de cansız bedeni çıkarıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde su seviyesinin yükselmesi nedeni ile akıntıya kapılarak kaybolan İdris Pütrü’den sonra Zekeriya Negiz’in de cansız bedeni dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldı.

Cizre'de dün akşam saatlerinde Nur Mahallesi Kum Ocakları Mevkiinde serinlemek için Dicle nehrine giren İdris Pütrü ile Zekeriya Negiz su seviyesinin aniden yükselmesi nedeni akıntıya kapılarak kayboldu. Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma Ekibi, AFAD ve Bitlis Su Altı Arama Kurtarma ekiplerinin yapmış olduğu arama çalışmalarında İdris Pütrü'den sonra Zekeriya Negiz'in de cansız bedeni bulundu.

Cenazenin sudan çıkarıldığı esnada kıyı kenarında bekleyen ailesi ve yakınları Kürtçe ağıtlar yaktı. Negiz'in cenazesi otopsi yapılmak üzere ambulansla Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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Dicle Nehrinde kaybolan Zekeriya Negiz’in de cansız bedeni çıkarıldı
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