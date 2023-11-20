Didem önce zatüreye sonra kalbine yenildi

Sungurlu İlçesinde biranda fenalaşan Didem Özkara'yı ailesi Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kıza burada zatüre teşhisi konularak tedavi altına alındı. Serviste tedavisi süren Didem Özkara akşam saatlerinde kalp krizi geçirdi. Hastanede ilk müdahalesi yapılan genç kız daha sonra Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Didem Özkara burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Didem Özkara Sungurlu İlçesi Çayan köyünde son yolculuğuna uğurlanacak.