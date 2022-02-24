Didim’de kayboldu Yunanistan’da cesedi bulundu

AYDIN Didim'de 7 ay önce girdiği denizde kaybolan Mesut Çobanoğlu'nun cansız bedeni Yunanistan karasularında bulundu. Didim'de geçen yıl 9 Ağustos günü Cennet Koy mevkisine gelen Çobanoğlu, iddiaya göre eşi Sabriye Çobanoğlu ile telefonla görüşmesinde denize gireceğini söyledi. Geç saate kadar eve dönmeyen ve telefonla ulaşılamayan Çobanoğlu'nun ailesi durumu polise bildirdi. Cennet Koy mevkisine gelen ekiplerin yaptığı çalışmada, Çobanoğlu'na ait otomobil ve elbise bulundu. Çobanoğlu için arama çalışmaları sürerken, yaklaşık 7 ay sonra acı haberi geldi. Yunanistan karasularında bir erkek cesedinin bulunduğu, yapılan incelemede ise cesedin Çobanoğlu'na ait olduğu tespit edildi. Yunanistan makamları ile yapılan görüşmelerin ardından Çobanoğlu'nun cenazesi, Aydın Söke'ye getirilip toprağa verildi.