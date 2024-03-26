“Dijital Öğrenme Köprüsü” hizmete açıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), araştırma ve bilgi edinmede lise öğrencilerinin güncel ve doğru bilgilere kolay erişiminin sağlanması amacıyla hazırlanan "Dijital Öğrenme Köprüsü" erişime açıldı. MEB, öğrencilerin akademik araştırmalar yaparken veya ulusal-uluslararası projeler hazırlarken istatistiki bilgiler ile veri kaynaklarına duydukları ihtiyacı karşılamaya yönelik proje hazırladı. Öğrencilerin derslerde, araştırmalarda, proje çalışmalarında yararlanabilecekleri internet sitelerinin yer aldığı "Dijital Öğrenme Köprüsü", "ogmmateryal. eba.gov.tr" adresinden lise öğrencilerinin hizmetine sunuldu. 4 bölümden oluşan uygulama yerli ve yabancı kaynakları bir arada sunuyor. Öğrenciler, dijital kütüphanelerde yer alan eserlerle istenilen içeriklere erişebilecek, dijital ansiklopediler ve dergiler okunabilecek. Ayrıca eğitim, mühendislik, teknoloji, kültür, hukuk, sanat, yapay zeka, kişisel gelişim ile iş dünyası gibi alanlarda yer verilen yerli ve yabancı çok sayıda kursa ulaşılabilecek.