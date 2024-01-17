Dikili’de selin yaraları sarılıyor

YAĞMUR SULARI RÜZGARIN ETKİSİ İLE GERİ TEPTİ

Yağmurun şiddetini artırdığı saatlerde rüzgarın denizden esmesi sonucu kanallardan denize akan yağmur sularının denize akışında da sorunlar yaşandığını ifade eden Budan: "Çok şükür yağışın durması ile birlikte sular da çekildi. En büyük tesellimiz can kaybının yaşanmamış olması. Ciddi bir maddi hasar söz konusu değil." Diye konuştu. Kaymakam Budan ilçede durumun kontrol altında olduğunu da sözlerine ekledi.