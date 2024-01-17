Dikili’de selin yaraları sarılıyor

İsmet Paşa Mahallesi'nde cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Bazı araçların yükselen su seviyesi nedeniyle mahsur kaldığı görüldü. İlçe merkezinde de başta Şehit Sami Akbulut Caddesi olmak üzere cadde ve sokaklar sel sularından olumsuz yönde etkilendi. Kabakum Mahallesi'nde ise yazlık siteler ile evlerin bahçeleri sularla doldu.
DURUM KONTROL ALTINDA
Dikili Kaymakamı Ali Edip Budan, ekiplerin dere yatağındaki tıkanıklığa anında müdahale ettiğini, yağışın kesilmesi ile birlikte ilçede hayatın da normale döndüğünü söyledi. Yağışın yaşandığı ilk gün öğleden sonra yollarda ve okul önlerinde yığılma ve araç yoğunluğu yaşanmaması için ikili öğretim veren okullarda okulların tatil edildiğini, bugün itibariyle ilçe genelinde eğitim öğretimin normale döndüğünü belirten Dikili Kaymakamı Ali Edip Budan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile su baskınından zarar gören vatandaşlara yardım için çalışmalara başlandığını sözlerine ekledi.
YAĞMUR SULARI RÜZGARIN ETKİSİ İLE GERİ TEPTİ
Yağmurun şiddetini artırdığı saatlerde rüzgarın denizden esmesi sonucu kanallardan denize akan yağmur sularının denize akışında da sorunlar yaşandığını ifade eden Budan: "Çok şükür yağışın durması ile birlikte sular da çekildi. En büyük tesellimiz can kaybının yaşanmamış olması. Ciddi bir maddi hasar söz konusu değil." Diye konuştu. Kaymakam Budan ilçede durumun kontrol altında olduğunu da sözlerine ekledi.