Dikkat! Mantar can alıyor

Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan Yusuf (54), eşi Emine (51) ve gelini Tuğba Yavuz (32), ormanlık alandan topladıkları mantarı yedikten sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Mantardan zehirlendikleri belirlenen 3 kişi, İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yusuf Yavuz, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yavuz'un yoğun bakımda tedavi gören eşi Emine ile gelini Tuğba'da hayatını kaybetti.Ordu'da da mantardan zehirlenen aynı aileden Fidan (56), Adem (44), Nursen (34), Efe Eymen (10) ile Fatma Yıldıran (46) tedavi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Kusma, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti bulunan Yıldıran ailesi üyelerinin yoğun bakımdaki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Hastanede ailesini bekleyen Mahmut Yıldıran, "İlk gittiğimizde durumları ağırdı. Dayımın ve çocuğun durumu şimdi iyi, servise çıkaracaklar. Annem biraz daha kötü ama birkaç gün daha yoğun bakımda kalacaklar. Mantarı nereden buldular nasıl yediler hiçbir bilgimiz yok. Hepsi beraber yemiş, acile yürüyerek gidiyorlar. Ama daha sonra tek tek yoğun bakıma alınıyorlar" dedi. Ordu'nun Altınordu ilçesindeki özel bir hastanenin yoğun bakım servisine yatırılan Elmas Beldek'in (59) de tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde de yediği mantardan zehirlendiği belirlenen Emel G., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.İstanbulÜniversitesi Cerrahpaşa - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim İkizceli dikkat çeken uyarılarda bulundu:Zehirli mantar dediğimiz öldürücü mantarlar amanita zehri içerir. Bunlar doğada bulunuyor, kültür mantarlarında bulunmuyor. Ancak üretim şartları kötü ve toprakları temizlenmemiş olan kültür mantarlarında da nadiren de olsa bulunabiliyor. Yediğimiz normal mantara da benzeyebiliyorlar. Bu nedenle normal mantardan ayırt etmek zor. Normal diye toplayıp zehirlenen çok.Kusma, karın ağrısı ve ishal bulguları varsa mantar zehirlenmesi düşünmemiz gerekiyor. Burada önemli olan unsur mantarı yedikten kaç saat sonra semptomların ortaya çıktığı. İki saat içinde ortaya çıkıyorsa genellikle öldürücü olmuyor.