Dikkatsizlik 4 yaşındaki Eylül’ün ölümüne sebep oldu

Dün sabah saatlerinde Fırat Mahallesi'nde ikamet eden ailesini ziyaret etmek üzere Fırat Mahallesi Hattı'nda sefer yapan halk otobüsüne iki çocuğuyla birlikte binen anne A.R. Irmak, Kızıltepe Zergan ilköğretim okulu civarında kucağında 4 yaşındaki çocuğu ve elindeki 4 yaşındaki Eylül Irmak ile araçtan indikten sonra S.B. yönetimindeki halk otobüsünün hareket etmesi sonucu otobüs tekeri minik Eylül'e çarptı. Yaşanan kazada yaralanan küçük Eylül Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İç kanama şüphesiyle tedavi altına alınan ve ailesine durumunun iyi olduğu söylenen talihsiz kız çocuğu aynı gün Hastanede hayatını kaybetti.

Minik Eylül'ün ani ve talihsizce ölümü ailesi ve yakınları arasında büyük üzüntü yarattı. Halk otobüsü sürücüsü S.B. olayın ardından gözaltına alındı.