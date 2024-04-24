Haberler Yaşam Haberleri Dikkatsizlik 4 yaşındaki Eylül’ün ölümüne sebep oldu
Giriş Tarihi: 24.4.2024 18:56 Son Güncelleme: 24.4.2024 18:56

Dikkatsizlik 4 yaşındaki Eylül’ün ölümüne sebep oldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dikkatsizlik yüzünden meydana gelen trafik kazası 4 yaşındaki Eylül Irmak'ın hayatına mal oldu.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Dikkatsizlik 4 yaşındaki Eylül’ün ölümüne sebep oldu

Dün sabah saatlerinde Fırat Mahallesi'nde ikamet eden ailesini ziyaret etmek üzere Fırat Mahallesi Hattı'nda sefer yapan halk otobüsüne iki çocuğuyla birlikte binen anne A.R. Irmak, Kızıltepe Zergan ilköğretim okulu civarında kucağında 4 yaşındaki çocuğu ve elindeki 4 yaşındaki Eylül Irmak ile araçtan indikten sonra S.B. yönetimindeki halk otobüsünün hareket etmesi sonucu otobüs tekeri minik Eylül'e çarptı. Yaşanan kazada yaralanan küçük Eylül Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İç kanama şüphesiyle tedavi altına alınan ve ailesine durumunun iyi olduğu söylenen talihsiz kız çocuğu aynı gün Hastanede hayatını kaybetti.
Minik Eylül'ün ani ve talihsizce ölümü ailesi ve yakınları arasında büyük üzüntü yarattı. Halk otobüsü sürücüsü S.B. olayın ardından gözaltına alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dikkatsizlik 4 yaşındaki Eylül’ün ölümüne sebep oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA