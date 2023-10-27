Dilan ve Engin Polat’ın 22 milyon TL’sine el konuldu

Kara para aklamak ve vergi kaçırmakla suçlanan fenomen Dilan Polat ile eşi Engin Polat hakkında yürütülen soruşturmada dün yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce tüm mal varlıklarına el konulan Polat çiftine yurtdışına çıkış yasağı getirilmişti. Önceki gün de vergi müfettişlerinin talebi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca çiftin 15 şirketinde arama yapılmasına karar verilmişti. Dün ise savcılığın talebini değerlendiren İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği, çiftin şirketlerine ait İYZİ Ödeme ve Elektronik Para Hizm. A.Ş. nezdinde bulunan 22 milyon 372 bin liraya el konulması yönünde karar verdi.