Dilara aylar önce vasiyet bırakmış

Eski nişanlısı tarafından katledilen avukat Dilara Yıldız’ın, öleceğini hissederek bir avukat arkadaşına “Bana bir şey olursa davama siz sahip çıkın” dediği ortaya çıktı
Tuzla'da eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından katledilen 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız'ın aylar önce öleceğini hissedip bir avukat arkadaşına, "Bana bir şey olursa davama siz sahip çıkın" dediği ortaya çıktı. İstanbul Barosu önündeki anma programında konuşan anne Elvan Yıldız ise, "Acım da öfkem de çok büyük. En büyük cezayı alıp, oradan çıkmamasını istiyorum" diyerek sanığa isyan etti. Eski uzman çavuş Oktay Dönmez (29) "tasarlayarak öldürme", "silahla cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "silahla yağmaya teşebbüs" suçlarından cezaevine konuldu. Dönmez'in 2017'de TSK'ya girdiği ancak geçen yıl sözleşme uzatmayıp görevden ayrıldığı öğrenildi. Dilara Yıldız'ın evine girerek 10 gün boyunca evde gelmesini bekleyen Dönmez'e kapıyı açan çilingirin de emniyette sorguya alındığı iddia edildi. Avukat Dilara Yıldız için Beyoğlu'ndaki İstanbul Barosu binası önünde dün tören düzenlendi. Yıldız'ın tabutuna avukatlık cübbesi örtülürken, karanfiller konuldu.
SAMSUN'DA DEFNEDİLECEK
Törene Dilara Yıldız'ın annesi Elvan Yıldız, kardeşi Merve Yıldız ile İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, bazı barolardan temsilciler, avukatlar, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Anne Elvan Yıldız, "Acım büyük. Acımla birlikte öfkem de çok büyük. Yavrumu boş yere öldürdü, cani. Gerekli cezayı alsın, 'ömür boyu dışarı çıkmasın' istiyorum. Kızımı tehdit ediyordu" dedi. Dilara Yıldız, bugün Samsun Bafra'ya bağlı Aktekke Köyü'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.
HEM GÜÇLÜ
Katil Oktay Dönmez ile ilgili çarpıcı bir gelişme gün yüzüne çıktı. Dönmez'in, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na 19 Ekim 2021'de başvurarak Dilara Yıldız'ın kendisine tehdit ve hakaret mesajları attığını belirterek şikâyetçi olduğu belirlendi. Dönmez'in ikamet adresinin İzmir'de olduğunu ve çekilen mesajları burada aldığını kaydeden savcılık dosyada yetkisizlik kararı verdi.