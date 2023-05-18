Dilara Gül’ün öldüğü ‘scooter’ kazası davasında sanığa 1 yıl 8 ay hapis

12 Temmuz'da meydana gelen kazada, Mecidiyeköy yönüne ilerleyen 32 yaşındaki Hakan Akçelik'in kullandığı otomobil, scooter kullanan 23 yaşındaki dansçı Dilara Gül'e çarpmıştı. Çarpmanın şiddetiyle scooter'dan metrelerce uzağa düşen Gül, ağır şekilde yaralandı. Bir dans okulunda eğitmen olduğu öğrenilen Dilara Gül hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

2 YILDAN 6 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Otomobil sürücüsü Hakan Akçelik, ilk ifadesinde 'Scooter'ı aniden önüme kırdı, duramadım' demişti. Hakan Akçelik, çıkarıldığı hâkimlikçe, taksirle öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sürücü Akçelik'in olay sırasında alkolsüz olduğu da iddianamede belirtilmişti. Kavşağa yaklaştığı sırada Hakan Akçelik'in trafik ışıklarının yeşilden sarıya döndüğü sırada aracıyla hareket ettiği, bu sırada Gül'ün ise scooter ile manevra ihlali yaptığı kaydedildi. Akçelik hakkında "Taksirle Ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

GENÇ KIZ KUSURLU ÇIKTI

Mahkeme, Hakan Akçelik'in tahliyesine karar verilmişti. Olay yerinde yapılan keşif sonrası dosyaya eklenen raporda, Dilara Gül'ün idaresindeki scooter ile sağ şeritte seyir halindeyken trafik ışıkları sarı yanıyorken sola dönüş yasağı olan yerde şerif değiştirdiği ve sebeple kazanın oluşumunda asli kusurlu olduğu kaydedilmişti. Akçelik ise tali kusurlu olduğu tespit edilmişti.

MÜTALAA VERİLDİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz gün görülen duruşmaya tutuksuz sanık Hakan Akçeli, Dilara Gül'ün ailesi ve taraf avukatları katıldı. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada, dosyaya eklenen raporda Akçelik'in tali kusurlu olması nedeniyle 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Maktul Dilara Gül'ün avukatı, sanığın cezalandırılmasını istedi.

1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI ALDI

Son sözü sorulan sanık Akçelik, ''Ben kimseyi görmedim. Bu olaydan dolayı benimde psikolojik sorunlarım oluştu. Orada ışıklandırma yoktu. Yaşanan olay nedeniyle çok üzgünüm, bende böyle bir olay olsun istemezdim'' diyerek beraatını talep etti. Mahkeme, sanığın üzerine atılı suçu işlediği sabit olduğu gerekçesiyle 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.