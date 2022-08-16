Dilara Gül’ün öldüğü ‘scooter’ kazasında ilk celse

12 Temmuz'da meydana gelen kazada, Mecidiyeköy yönüne ilerleyen 32 yaşındaki Hakan Akçelik'in kullandığı otomobil, scooter kullanan 23 yaşındaki dansçı Dilara Gül'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle scooter'dan metrelerce uzağa düşen Gül, ağır şekilde yaralandı. Bir dans okulunda eğitmen olduğu öğrenilen Dilara Gül hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Otomobil sürücüsü Hakan Akçelik, ilk ifadesinde 'Scooter'ı aniden önüme kırdı, duramadım' dedi. Hakan Akçelik, çıkarıldığı hâkimlikçe, taksirle öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, scooter kullanıcısı Dilara Gül ve otomobil sürücüsü Hakan Akçelik'in eşit derecede kusurlu olduğu ifade edildi.

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Sürücü Akçelik'in olay sırasında alkolsüz olduğu da iddianamede belirtildi. Kavşağa yaklaştığı sırada Hakan Akçelik'in trafik ışıklarının yeşilden sarıya döndüğü sırada aracıyla hareket ettiği, bu sırada Gül'ün ise scooter ile manevra ihlali yaptığı kaydedildi. Akçelik hakkında "Taksirle Ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bugün İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde davanın ilk celsesi görüldü. Duruşmada Dilara Gül'ün ailesi ve avukatları katıldı. Tutuklu sanık Hakan Akçelik cezaevinden getirildi. Hakan Akçelik savunmasına ''Ölen kardeşimin ailesinin acılarını paylaştığımı bilmelerini istiyorum. Yaşanan olaydan çok üzgünüm'' diyerek başladı. Akçelik ''Kendi şeridimde ilerlerken bir anda çarptığımı fark ettim. Bunun öncesinde kesinlikle kimseyi görmedi. Çarptıktan sonra hemen durdum. Araçtan inerek yardım etmek istedim ancak çevredekiler ambulans gelsin dediler ve bu sırada bir grup üzerime saldırarak beni linç etmek istedi''

''KIZIMIN ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN SNIKTAN ŞİKAYETÇİYİM''

''Başka vatandaşlar beni oradan uzaklaştırdı 300-400 metre ötede bir otelde polislerin gelmesini bekledim. Yaşanan olaydan dolayı çok pişmanım. 4 yaşında bir kızım var ailem mağdur tahliyemi talep ediyorum'' diyerek savunmasını sonlandırdı. Müşteki Dilara Gül'ün annesi Neşe Gül ve babası Arif Gül ''Olayın nasıl meydana geldiğin görmedim. Kazaya sebebiyet veren, kızımın ölümüne sebep olan sanıktan şikayetçiyim'' dediler.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM

Müştekilerin avukatı savunmasında görgü tanıklarının kaza olmadan önce aracın yanlarında hızla geçtiğini ve sonrasında kaza olduğundan bahsetti. Mahkeme eksik hususların giderilmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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