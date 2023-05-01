Dilara’yı yatalak hale getirmişti: Acılı aile istenen cezaya isyan etti!

KARŞI TARAFI SUÇLAMIŞ

Trafik bilirkişi raporuna göre de İsa Eyice'nin kazanın yaşanmasında kusurlu olduğunun belirlendiğine yer verildi. Alkol ölçüm raporuna göre, Eyice'nin kullandığı aracın ruhsatta ticari olarak kayıtlı olması nedeniyle 0.20 olan alkol sınırını 0.23 promil ile aştığı da belirtildi. Ayrıca İsa Eyice'nin savunmasında; karşı tarafın kusurlu olduğunu düşündüğünü söylediği de iddianamede yer aldı.





OLASI KASITLA YARALAMADAN YARGILANSIN

Dilara Aldanoğlu'nun ailesinin avukatı Gökay Başar, "Her ne kadar iddianamede sanığın bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişse de, sanığın eylemleri ve eylemi yerine getirirken ki hal ve durumu nedeniyle olası kastla 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istiyoruz. Çünkü olay yerinde tutulan trafik kaza tespit tutanağından sanığın ehliyetinin olmadığı, olay anında yasal sınıra göre alkollü olduğu, herhangi bir fren izinin veya neticesini engelleme çabasının bulunmadığı anlaşılmaktadır" dedi...