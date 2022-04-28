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Giriş Tarihi: 29.4.2022

Dilenciden çıkan 26 bin lira devlete kaldı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Dilenciden çıkan 26 bin lira devlete kaldı
Bursa'da vatandaşların manevi duygularını kullanarak sömürmeye çalışan bir dilencinin üzerinden çıkan 26 bin 300 lira nakit para encümen kararıyla devlete kaldı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amirliği'ne bağlı ekipler, Osmangazi ilçesinde yaptıkları denetimler sırasında, çöp konteynerinin yanına oturarak dilenen yaşlı bir kadından şüphelendi. Zabıta Amirliği'ne getirilen yaşlı kadınının üzerinden tam 26 bin 300 lira nakit para ile birlikte marketlerde kullanılan ve gerçek ihtiyaç sahiplerine dağıtılan 2 bin lira değerinde kart çıktı. Ekipler şoke olurken, yaşlı kadına idari para cezası kesildi. Dilencinin üzerinden çıkan 26 bin 300 liraya da büyükşehir belediyesi encümen kararıyla el konuldu.

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Dilenciden çıkan 26 bin lira devlete kaldı
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