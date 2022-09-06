Dinamo Zagreb Chelsea maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Dinamo Zagreb Chelsea maçı canlı yayın kanalı izle

Chelsea, Şampiyonlar Ligi grup maçlarında E grubunda yer aldığı Dinamo Zagreb ile karşılaşıyor. İlk grup maçını televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler yoğun olarak "Dinamo Zagreb Chelsea maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.
Dinamo Zagreb Chelsea maçı canlı yayın linki ve ilk 11 bilgileri şöyle;
Devler Ligi E grubu Dinamo Zagreb Chelsea maçı 6 Eylül 2022 Salı günü saat 19:45'te başlayacak. Mücadele TV8,5 ekranlarında naklen yayınlanacak.
DİNAMO ZAGREB XI: Orsic, Petkovic, Ljubicic, Ristovski, Ivanusec, Ademi, Misic, Peric, Sutalo, Moharramı, Livakovic
CHELSEA XI: Kepa, Azpilicueta, Fofana, Koulibaly, James, Mount, Kovacic, Chilwell, Havertz, Aubameyang, Sterling
Aşağıda yer alan linkle mücadeleyi canlı yayın üzerinden izleyebilirsiniz.
Finaline Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu yarın oynanacak grup maçları ile başlayacak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu yarın oynanacak grup maçları ile başlayacak.
Bu sezon final maçına Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:
YARIN:
7 Eylül Çarşamba
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak.
Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu finali, 10 Haziran 2023'te İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
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