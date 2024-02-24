Dini nikahlı eşi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Olay, Ümraniye'de Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan bir sitede dün yaşandı. İşadamı Suat Güney isimli şahıs, siteye gelerek dini nikahlı eşi Yasemin Ünlü ile aynı sitede farklı dairede yaşayan kızları Zeliha(31) ve Mine Güney'i(30) silahla vurdu. Olayın ardından şüpheli şahıs, siteden kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri site içerisinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ise kurşunların hedefi olan 3 kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden Yasemin Ünlü için Kartal'da bulunan soğanlık Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Ünlü'nün ailesi ve yakınları katıldı.



Eşi tarafından öldürülen Yasemin Ünlü'nün kardeşi Berat Ünlü Suat Güney'in sinir hastası olduğunu uzun süredir tedavi olması için Yasemin Ünlü'nün ısrar etmesine rağmen tedavi olmayı kabul etmediğini olayın ise kızlarından Zeliha'nın birisi ile evlendirilmek istendiği fakat itiraz edip tepki gösterilmesi üzrerine önce Zeliha'yı ardından da Mine Güney ile eşi Yasemin Ünlü'yü öldürdüğünü söyledi.

İkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Yasemin Ünlü'nün naaşı Sultanbeyli'deki Teferüç Mezarlığı'nda toprağa verildi. Her iki kızı'da Gebze'de toprağa verildi.