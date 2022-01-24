Dink davasında flaş gelişme

YARGITAY 1. Ceza Dairesi, Hrant Dink suikastiyle ilgili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 9 sanık hakkındaki temyiz incelemesini tamamladı. Daire, sanık Erhan Tuncel'e Trabzon'daki bombalama olayıyla ilgili verilen 78 yıl hapis cezası az bulunarak bozuldu. Daire, Yasin Hayal'e "suç örgütü kurma ve yönetme" suçundan verilen 7 yıl 6 ay, Hrant Dink'e yönelik "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan sanık Erhan Tuncel'e verilen 18 yıl, sanık Tuncay Uzundal'a verilen 15 yıl, sanık Zeynel Abidin Yavuz'a verilen 12 yıl 6 ay hapis hükümlerini ise onadı.