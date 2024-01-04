Diplomalarını almaya torunlarıyla geldiler

En genci 60, en yaşlısı 87 yaşında olan 36 Üçüncü Yaş Üniversitesi öğrencisi mezuniyet töreninde cübbe ve kep giydi, diploma aldı.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Kampüsünde 2 yıl süren eğitimde 60 yaş üzeri öğrenciler Geriatri, Farmakoloji, Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi, Hukuk, Sosyoloji, İlkyardım, Bilgisayar, Çevre, İş ve Sosyal Hayatta İletişim, Drama, Analitik Düşünme, Stres ve Çatışma Yönetimi, Bilimsel ve Sosyal Etkinlikler alanlarında teorik ve uygulamalı derslerde eğitimler aldılar.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonunda düzenlenen törene Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk, mezun olan öğrenciler, aileleri ile torunları katıldı.
"CİDDİ BİR EĞİTİM ALARAK BAŞARIYLA MEZUN OLDULAR"
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "Bugün mezun ettiğimiz kıymetli büyüklerimiz öğrenmenin yaşı olmadığını, ömür boyu devam ettiğini bir kez daha göstermişlerdir. Başarı özverisiz, emeksiz ve fedakârlık yapmadan olmuyor. Evlerinizde oturmadınız. Yeni bir heyecanla, yeni bir şevkle yepyeni bir hayata yelken açtınız"" dedi.