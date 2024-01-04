Diplomalarını almaya torunlarıyla geldiler

En genci 60, en yaşlısı 87 yaşında olan 36 Üçüncü Yaş Üniversitesi öğrencisi mezuniyet töreninde cübbe ve kep giydi, diploma aldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Kampüsünde 2 yıl süren eğitimde 60 yaş üzeri öğrenciler Geriatri, Farmakoloji, Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi, Hukuk, Sosyoloji, İlkyardım, Bilgisayar, Çevre, İş ve Sosyal Hayatta İletişim, Drama, Analitik Düşünme, Stres ve Çatışma Yönetimi, Bilimsel ve Sosyal Etkinlikler alanlarında teorik ve uygulamalı derslerde eğitimler aldılar.