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Giriş Tarihi: 23.5.2022

Dirense de başaramadı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Dirense de başaramadı
İstanbul Kadıköy'deki muayenehanesinde esrarengiz bir şekilde öldürülen diş hekimi Şeyma Biran'ın (64) katil zanlısını yakalamak için çalışmalar sürüyor. Yakınları, Caferağa Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın birinci katında muayehanesi bulunan Biran'dan uzun süre haber alamadı. Ablası önceki gün öğle saatlerinde kendisini klinikteki telefondan aramış, görüşmüştü. Ablası, kardeşi akşam eve gelmeyince endişelendi. Kliniği aradı ancak telefonu açan olmadı. Bunun üzerine ofisin üst katında bir tanıdığını arayıp ablasına bakmasını istedi.



Önceki gece 00.45 sıralarında ofise bakan kişi, Biran'ı kanlar içinde gördü hemen durumu polise bildirdi. Boğazından ve göğsünden bıçaklanarak öldürülen Biran'ın otopsisinde avuç içinde de derin bir kesiğe rastlandı. Katil ya da katillerine direnmeye çalıştığı değerlendirilen Şeyma Biran, dün Üsküdar Şakirin Camisi'ndeki cenaze namazının ardından toprağa verildi. Türk Dişhekimleri Birliği bir taziye mesajı yayımlayarak, "Olayın kısa sürede aydınlatılmasını ve suçlu ya da suçluların hukuk önüne çıkarılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Dirense de başaramadı
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