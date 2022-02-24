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Giriş Tarihi: 25.2.2022

Diri diri yakacaklardı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Diri diri yakacaklardı

SABAH, Yunan unsurlarınca kurşun yağmuruna tutulan Türk balıkçıların ifadelerine ulaştı: “Yangın çıkarmak için benzin şişesi atıp 50-60 el ateş ettiler”

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, önceki gün 2 Türk balıkçı teknesine Yunanistan unsurlarınca ateş açılırken, 1 kişi yaralanmıştı. SABAH, iki teknede bulunan Türk balıkçıların ifadelerine ulaştı. "Esila Liya" adlı teknenin kaptanı Hakan Murat Eroğlu (48), "Baba Oğul isimli tekne kaptanı telefonla arayıp, 'Yunan Sahil Güvenlik unsuru yanıma gelip ateş ediyor. Şimdi de sana doğru geliyor' diye bilgi verdi. O anda rotamı Karaburun'a çevirdim. Bize de rastgele ateş etmeye başladılar" dedi. Bacağından yaralanan Yaşar Sözal (40) ise "Karaburun'a 6 mil mevkiinde avcılık yapıyorduk. Yunan Sahil Güvenliği'ni görünce güverteye çıktım. MP5 ile ateş açtılar. Bacağımdan vuruldum. Elimle kanları gösterdim yine ateş ettiler. Bütün cihazlarımız vuruldu. 50-60 el ateş ettiler. Kafamızı kaldıramıyorduk. Teknemizi Yunanistan tarafına doğru sürüklemeye çalıştılar. Teknemizin iskele tarafına geçip, tekrar ateş etmeye başladılar. Koyun Adaları'na 6.5 mil mesafeye kadar ateş etmeye devam ettiler. Radarda Türk Sahil Güvenliği'ni görünce kaçtılar" diye konuştu.



'KAR MASKESİ TAKMIŞLARDI'
"Baba-Oğul" isimli teknenin kaptanı Gencehan Demirel de (31), "Hızla üzerimize gelen bir tekneden, bizim teknede yangın çıkarmak için benzin şişesi atıp ateş etmeye başladılar. Teknemdeki 2 monitör ve camlar zarar gördü. Kamaraya saklandık, bir süre ateş ettiler. Ardından 1 mil uzağımızdaki Esila Liya'ya yöneldiler. Biz ağı kaldırdık tekrar üzerimize gelip ateş etmeye devam ettiler. Teknenin camından Turkish Coast Guard diye bağırınca kaçmaya başladılar. Teknemde 24 bin lira hasar var" dedi. Aynı teknede çalışanlarından Bahattin Alıkçıoğlu (58) da, "Kar maskeliydiler. Bize rastgele ateş etmeye başladılar. Plastik mermi bacağıma isabet etti" ifadelerini kullandı.

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Diri diri yakacaklardı
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