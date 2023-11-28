‘Dişi Aslan’ hem sporda hem derslerinde zirvede

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencisi Selvinaz Cura, 3 yıl önce başladığı kick boksta ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 5 altın madalya kazandı. Çocukken çok hareketli olduğu için ailesinin, 'Enerjisini atar, sakinleşir' düşüncesiyle 3 yaşında jimnastiğe başlattığı Selvinaz Cura (18), antrenörlerin de yönlendirmesiyle 'kick boksa' ağırlık verdi. Haftada 6 gün antrenman yapan, yeteneği ve disiplinli çalışmasıyla kısa sürede tüm dikkatleri üzerine toplayan Cura, ilk resmi maçına Ocak 2022'de çıktı. Cura, önce 55 kiloda Türkiye ikincisi oldu. 7'nci Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası ve WAKO Uluslararası Kick Boks Turnuvası'nda ise birinci oldu. Kocaeli ve Şanlıurfa'da yapılan Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda art arda birincilik elde eden Cura, bu performansıyla milli takıma seçildi. İzmir Ekonomi Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü'nü kazanmayı da başaran Cura, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sağladığı 'Milli Sporcu Bursu' ile eğitimini sürdürüyor.Sporun kendisine güç verdiğini ve çalışmalarını aralıksız devam ettirdiğini söyleyen Cura, "Kick boksta, kendinizi sürekli hazır tutmanız ve güçlü olmanız lazım. Spor ile eğitim, birbirini destekleyen unsurlar. Avrupa şampiyonu olduktan sonraki hedefim ise dünya şampiyonluğu. İlk kez profesyonel maça çıktığımda da lakap ne olabilir diye düşünürken, hocam, hiç tereddütsüz 'Dişi Aslan olacak' dedi. Ben de kabul ettim" ifadelerini kullandı.