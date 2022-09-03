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Giriş Tarihi: 3.9.2022 17:07 Son Güncelleme: 3.9.2022 17:54

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sivas’ta

Çeşitli programlara katılmak üzere Sivas’a gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ile Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i makamlarında ziyaret etti.

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sivas’ta

Sivas'ta çeşitli programlara katılım göstermek için gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'i ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin ev sahipliğinde düzenlenen 19. İmam Hatipliler Kurultayı ve bazı programlara katılmak üzere Sivas'a geldiğini söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 'İl Buluşmaları' adı altında il ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirterek, "İlimizdeki il ve ilçe müftülerimizle toplantı yapıyoruz. Bu toplantımızı tamamladık, bereketli ve verimli bir toplantı oldu." dedi.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sivas’ta
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