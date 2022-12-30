Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2022 yılının son Cuma Hutbesini Ayasofya Camii’nde okudu

"MASUMLAR, KADINLAR, ÇOCUKLAR ÖLMESİN"

Tüm insanlığa seslenen Erbaş, "Ey insanlar! Bütün dünya olarak miladi bir yılı daha geride bırakıyoruz. Dünya'nın neresinde olursa olsun meydana gelen bir olay herkesi etkiliyor. Kötülükler çok hızlı yayılıyor. Geliniz hepimiz iyilik yolunda çalışalım ve iyi insanlar olalım. Yüce Allah bütün Peygamberleri yeryüzünde kötülük olmasın, iyilik olsun diye göndermiştir. Bizler de tüm insanlar olarak yeryüzünde iyilik egemen olsun diye çalışalım. Ey insanlar hepimiz ya dinde kardeşiz ya da yaratılışta eşiz. Hepimiz Hz. Adem'in çocuklarıyız! Allah dünyayı hepimiz için yaratmıştır. Dünya hepimize yeter. Savaşlar olmasın. Masumlar, kadınlar, çocuklar ölmesin. Hiç kimse açlıktan ölmesin. Varlıklı olanlar yoksullara yardım etsin. Toplumlarımız büyük bir dayanışma içerisinde olsun. Kimse kimseyi sömürmesin" dedi.