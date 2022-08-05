Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kur’an-ı Kerim’i en güzel şekilde okuyan hocalara ihtiyacımız var

Sahne sanatlarıyla ilgili yapılan bu eğitimlerin Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde bir ilk olduğunu, eğitimlerin bundan sonra da verilmeye devam edeceğini dile getiren Erbaş, "Sanat bizim medeniyet unsurlarımızdan birisidir. Allah yarattığı her kulunun kalbinde bir sanat mahareti de yaratmıştır. O kullardan bir kısmı sesiyle bir kısmı davranışlarıyla, bir kısmı resim yaparak farklı alanlarda farklı sanat dallarında kabiliyetlerini gösterirler. Bizim amacımız zaten Allah'ın yaratmış olduğu kabiliyetleri ortay çıkarmak ve milletin istifade etmesini sağlamak" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet Akademisi çerçevesinde yurt dışına gönderilen din görevlilerine verilen dil eğitimi kursunun 5 Ağustos günü ilk mezunlarını vereceği bilgisini paylaştı.

Öte yandan, Diyanet Akademisi Ankara Rıfat Börekçi Dini İhtisas Merkezi'ndeki eğitimlerden mezun olan kursiyerler, aldıkları eğitimleri program kapsamında katılımcılara sergiledi.